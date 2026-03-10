DE
FR

Après la manif pro-Palestine à Berne
Les Etats veulent faciliter l'écoute téléphonique pour surveiller les groupes extrémistes

Le Conseil des Etats a accepté mardi plusieurs motions voulant étendre la surveillance aux groupes extrémistes, dont les écoutes téléphoniques. La manifestation qui a dérapé à Berne en novembre a motivé le dépôt de ces textes.
Publié: 10:26 heures
Le sénateur PLR Josef Dittli a su convaincre le reste du Conseil des Etats mardi. (Photo d'archives)
Photo: ANTHONY ANEX
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil des Etats a accepté mardi plusieurs motions voulant étendre la surveillance aux groupes extrémistes, dont les écoutes téléphoniques. La manifestation qui a dérapé à Berne en novembre a motivé le dépôt de ces textes.

«Les émeutes du 11 novembre à Berne ont clairement montré que les groupes extrémistes représentaient une menace toujours plus violente et explosive», a déclaré le motionnaire Josef Dittli (PLR/UR). La manifestation pro-Palestine avait fait plusieurs blessés, parmi lesquels des policiers et des manifestants.

Etendre à l'extrémisme violent

Les mesures de recherches soumises à autorisation, comme l'écoute téléphonique, doivent donc s'étendre à l'extrémisme violent. Aujourd'hui, ces mesures ne sont possibles qu'en cas de terrorisme, de prolifération d'armes nucléaires ou d'attaques visant des infrastructures critiques.

A lire aussi
Dans cet hôpital suisse, la surveillance des patients par IA inquiète
Des caméras dans les chambres
Dans cet hôpital suisse, la surveillance des patients par IA inquiète

Les sénateurs ont suivi le PLR par 36 voix contre 3. Ils ont dans la foulée accepté un texte similaire de Marianne Binder-Keller (C/AR) et une motion d'Andrea Gmür-Schönenberger (C/LU) voulant renforcer la lutte contre la désinformation venant de l'étranger. Le dossier part au National.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus