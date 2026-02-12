Au menu de ce jeudi 12 février: le procès sur la cocaïne chez Nespresso, des projets ferroviaires plus aboutis, l'audition de Jessica Moretti, les CFF qui suppriment les poubelles, et enfin, un peu de JO!

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 12 février. C'est parti:

1 Verdict attendu dans l’affaire de la cocaïne chez Nespresso

La Cour pénale de Bâle-Campagne rend son jugement jeudi dans l'affaire des 500 kg de cocaïne parvenus chez Nespresso, à Romont (FR), avec une livraison de café. Trois prévenus albanais sont accusés de trafic de drogue. Ils ont comparu en janvier. Le Ministère public réclame des peines de 15 à 19 ans contre le trio. Selon l'acte d'accusation, ils ont tenté, en vain, de récupérer la drogue au terminal de transfert modal de Frenkendorf (BL) dans le conteneur rempli de café, qui a été finalement acheminé.

2 Rösti tape du poing sur les projets ferroviaires

Le Département des transports entend à l’avenir ne soumettre au Parlement que des projets ferroviaires accompagnés de plans détaillés. «Par le passé, le Parlement a approuvé des projets ferroviaires qui n’étaient encore que des esquisses», a déclaré le ministre des Transports Albert Rösti dans une interview à la «Neue Zürcher Zeitung». Selon le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), cela a entraîné des coûts nettement plus élevés et des retards. Si le Parlement reçoit des projets au stade d’avant-projet, les coûts peuvent être estimés avec une relative précision et la réalisation des travaux peut avancer rapidement, a expliqué Albert Rösti.

3 Nouvelle audition clé dans le drame de Crans-Montana

Les auditions dans le cadre du drame de Crans-Montana se poursuivent, ce jeudi. Après l’ancien et l’actuel chargé de sécurité de la commune et le gérant du bar «Le Constellation», Jacques Moretti, ce sera au tour de son épouse, Jessica, de répondre aux questions. A contrario de sa première audition en tant que prévenu, quand elle avait été interrogée par le pool de procureures en charge de l’affaire, la citoyenne française sera principalement interrogée par les avocats des parties civiles présents. En marge de l’audience prévue à 9h, des parents des victimes ont décidé de se réunir dès 08h, en espérant pouvoir croiser le regard de Jessica Moretti.

4 Les CFF suppriment des poubelles d’ici 2028

Les CFF vont retirer les poubelles situées à proximité des sièges dans les trains grandes lignes, selon des informations de CH Media. Cette suppression se fera progressivement d’ici fin 2028, écrivent les titres du groupe. Les poubelles seront démontées aussi bien en 1re qu’en 2e classe. «Selon la quantité de déchets, les poubelles sont vite pleines et peuvent alors paraître sales et dégager des odeurs désagréables», a déclaré une porte-parole des CFF. Cette mesure permettra aussi de réduire les coûts de nettoyage des trains et d’offrir davantage d’espace pour les jambes. Les voyageurs pourront toutefois continuer à jeter leurs déchets dans les poubelles situées dans les zones d’entrée des wagons, ont précisé les CFF.

5 La Suisse lance sa campagne olympique en hockey

La journée de jeudi sera marquée par l'entrée en lice de l'équipe de Suisse masculine de hockey sur glace. Les hommes de Patrick Fischer affrontent la France dès 12h10 pour le premier des trois matches qu'ils doivent jouer dans la phase préliminaire. Les deux équipes de curling «classique» démarrent aussi leur tournoi olympique: les messieurs affrontent les Etats-Unis à 14h05, alors que les dames en découdront avec l'Italie dès 9h05. En ski alpin, le super-G dames, dans lequel la Valaisanne Malorie Blanc espère bien s'illustrer, sera l'un des autres temps forts de la journée.