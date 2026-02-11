Lindsey Vonn opérée avec succès pour la troisième fois

La skieuse américaine, gravement blessée lors de la descente olympique a été opérée pour la troisième fois. Elle déclare aller mieux et progresser lentement dans un post Instagram.

«Le succès a pris pour moi un sens différents de celui qu'il avait il y a quelques jours.» À défaut de pouvoir célébrer ses succès sur les pistes, Lindsey Vonn se félicite de ses opérations réussies après sa chute aux JO 2026.

Opérée pour la troisième fois déjà, la championne américaine a pris le temps de s'exprimer sur ses réseaux sociaux. On y apprend que ce nouveau passage sur le billard s'est bien déroulé. «Je fais des progrès, même si c'est lentement, et je sais que tout ira bien», continue-t-elle.

La légende du ski en profite également pour remercier le corps médical ainsi que tous les soutiens reçus. Sans oublier d'avoir un mot pour ses coéquipières en lice à Cortina: «Je tiens également à féliciter mes coéquipiers et tous les athlètes de l'équipe américaine qui m'inspirent et me donnent envie de les encourager.»