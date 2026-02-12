DE
FR

Albert Rösti est insatisfait
Fini les ébauches! Le rail devra présenter des projets aboutis avant chaque vote

Le Département des transports ne soumettra plus que des projets ferroviaires détaillés au Parlement. Albert Rösti estime que les anciens projets incomplets ont causé retards et surcoûts.
Publié: il y a 34 minutes
1/2
A l’avenir, le Département des transports ne soumettra au Parlement que des projets ferroviaires assortis de plans précis.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Département des transports ne présentera désormais au Parlement que des projets ferroviaires accompagnés de plans détaillés. Par le passé, le Parlement approuvait des projets «qui n'étaient encore que des ébauches», juge le ministre des Transports Albert Rösti. Cela a entraîné une augmentation significative des coûts et des retards, a déclaré Albert Rösti dans une interview publiée jeudi dans la «Neue Zürcher Zeitung».

Lorsque les projets sont présentés au Parlement au stade de l'avant-projet, les coûts peuvent être estimés de manière relativement précise et la construction peut avancer rapidement, a estimé le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). C'est déjà le cas pour les projets routiers.

Le fonds d'infrastructure ferroviaire a jusqu'à présent créé de fausses incitations, a déclaré Albert Rösti, ajoutant: «ceux qui ont soumis leurs projets plus rapidement ont obtenu plus tôt une décision du Parlement.» La Confédération a ainsi reçu des projets qui n'étaient pas encore complètement clarifiés.

Fin janvier, le Conseil fédéral a présenté les grandes lignes de l'extension des infrastructures de transport jusqu'en 2045. Il souhaite essentiellement augmenter la capacité ferroviaire et éliminer les goulets d'étranglement du réseau routier national. Il renonce à plusieurs projets routiers. Le gouvernement fédéral présentera les projets ferroviaires auxquels il renonce au début de la consultation.

D'autres grands projets d'ici 2045

Fin janvier, le Conseil fédéral a notamment annoncé que la ligne diamétrale avec gare souterraine à la gare CFF de Bâle figurerait dans le message 2031. Ce projet illustre la manière dont le ministre des Transports entend procéder à l'avenir pour les projets ferroviaires: «nous réservons déjà les fonds pour l'extension à Bâle, mais nous ne présenterons ce projet au Parlement que lorsque les plans détaillés seront disponibles», a déclaré Albert Rösti dans une interview récente.

A lire aussi
Un élu socialiste veut que les bus des TL augmentent leur vitesse commerciale
Postulat à Lausanne
Un élu socialiste veut que les bus des TL appuient sur le champignon
Le Conseil fédéral veut investir pour améliorer la ligne entre Bienne et Genève
Nouvelles priorités fixées
Le Conseil fédéral souhaite investir dans plusieurs gares romandes d'ici à 2045

D'autres grands projets devraient s'y ajouter d'ici 2045. Parmi eux figure le tunnel du Grimsel. Le Parlement avait déjà examiné le dossier du tunnel en 2023 et donné au gouvernement fédéral le temps d'étudier le projet plus en détail.

Selon Albert Rösti, la question de la construction effective du tunnel reste toutefois ouverte pour l'instant. Si l'opérateur de réseau Swissgrid ou l'autorité de surveillance du marché de l'électricité Elcom se prononcent contre le projet, il n'y aura probablement pas de tunnel du Grimsel, a-t-il déclaré. Cela dépendra également des communes et des cantons concernés.

La consultation sur les prochaines étapes de l'extension devrait débuter l'été prochain. Le Conseil fédéral prévoit de transmettre le message au Parlement début 2027, qui devrait en débattre à partir de l'été 2027.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus