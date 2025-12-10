Conçus à l'origine pour les camionneurs, ils semblent désormais appréciés du grand public. Les hôtels-conteneurs, déjà bien implantés en Allemagne, pourraient très bientôt faire leur apparition dans le paysage suisse.

Une entreprise allemande prévoit de construire des hôtels-conteneurs en Suisse

Un conteneur maritime et quatre chambres de 7,5 mètres carrés: avec ce concept d’hôtel, l’entreprise Roatel fait sensation en Allemagne. 31 hôtels de ce type, répartis sur 23 sites, sont déjà fonctionnels chez notre voisin. Les quatre chambres individuelles sont équipées d’une grande fenêtre, d’un lit, d’une petite table ainsi que de toilettes et d’une douche.

Fidèle à son approche minimaliste, l’hôtel-conteneur est très simple d’utilisation, explique Christian Theisen, directeur de Roatel. «Dès que l’on clique sur le lien dans l’e-mail de réservation, on déverrouille la porte. Cela peut aussi se faire à distance. Vous pouvez par exemple ouvrir une chambre à Hambourg depuis Zurich.»

Installés sur les toits des parkings?

Ce n’est pas un hasard si Christian Theisen a intégré une ville suisse dans son allocution. L’entreprise allemande tient déjà la Suisse dans son viseur mercantile: «La Suisse nous intéresse beaucoup. Nous aimerions aborder le pays avec un partenaire stratégique qui connaît très bien son marché et ses réglementations, explique le CEO. A vrai dire, nous avons déjà reçu quelques demandes de la part de la Suisse.»

Le patron de Roatel voit déjà de nombreux sites adéquats: «Les régions situées a proximité de la frontière allemande pourraient être tout aussi intéressantes que celles situées le long des autoroutes et près des aires de repos. On pourrait tout aussi bien placer nos hôtels-conteneurs sur les toits des parkings.»

Un concept né d’une loi européenne

Au départ, ces chambres d’hôtels-conteneurs ont été lancées en réaction à une nouvelle loi européenne. Celle-ci interdisait aux chauffeurs de camion de passer la nuit dans leur véhicule. Il fallait donc rapidement trouver de nouvelles possibilités d’hébergement bon marché. «Nous voulions offrir à ces gens une valeur ajoutée: un logement propre et une salle de bain personnelle», se souvient Christian Theisen.

Mais selon ce dernier, le nombre de clients est aujourd’hui bien différent de celui des débuts: «Deux tiers de nos clients sont des particuliers et des hommes d’affaires, sans camion. Les chauffeurs professionnels et les ouvriers représentent également un tiers aujourd’hui.»

Entre 49 et 99 euros par nuit

Une nuit dans un hôtel-conteneur coûte entre 49 et 99 euros par nuit, la moyenne se situant généralement autour de 50 euros, précise Christian Theisen. «Si nous parvenons à atteindre 80 à 100 unités en 2026 et 2027, nous atteindrons alors le seuil de rentabilité.»

« Si tout se passe bien, Roatel deviendra une sorte de motel 2.0, présent tous les 50 kilomètres! Christian Theisen, CEO de Roatel »

Actuellement, un tour de financement «à huit chiffres» est en cours chez Roatel. Même si le nombre de chambres reste pour l’heure limité, assembler un hôtel-conteneur entier demande un budget conséquent. Christian Theisen évalue le coût de chacun d’entre eux à environ 100’000 euros, hors infrastructure et installation.

A plus long terme, le PDG de Roatel imagine ses petits hôtels comme une signature reconnaissable, parfaitement alignés les uns à côté des autres: «Si tout se passe bien, Roatel deviendra une sorte de motel 2.0, présent tous les 50 kilomètres!» L’Autriche devrait aussi rejoindre le réseau dès 2026.