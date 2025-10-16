Après le succès du projet pilote à Saas-Fee, les Revier Hotels étendent l'offre de forfaits à plusieurs sites. Les clients peuvent désormais choisir entre trois modèles d'abonnement. Le CEO Daniel Renggli nous explique ce que cela implique.

Martin Schmidt

Daniel Renggli avait fait parler de lui avec l'ouverture du nouvel hôtel Revier en amont de la dernière saison d'hiver. Le CEO du Revier Hospitality Group avait alors annoncé un abonnement saisonnier pour le Revier Mountain Lodge nouvellement ouvert à Saas-Fee, en Valais.

A l’époque, certains médias avaient qualifié cette offre d’astuce marketing. Aujourd’hui, le groupe veut aller encore plus loin. «L'écho a été énorme. C'est pourquoi nous avons décidé d'étendre ce forfait à l'ensemble de nos six hôtels en Europe», explique Daniel Renggli.

L'abonnement hôtelier ne doit pas remplacer le modèle de prix traditionnel, mais le compléter, selon le PDG: «Nous en attendons un taux d'occupation supplémentaire et aussi une plus grande fidélisation des clients vis-à-vis des hôtels Revier.»

La chaîne hôtelière élargit son concept et propose désormais trois formules d’abonnement, en remplacement de l’offre de base initiale. Cette dernière coûte désormais 1111 francs, soit un peu plus que lors du projet pilote lancé à Saas-Fee. En contrepartie, les abonnés peuvent séjourner de manière quasi illimitée tout au long de la saison d’hiver dans l’un des six hôtels du groupe. La devise? «All You Can Sleep» («Dormir à volonté»).

Désormais aussi un abonnement annuel

Pour 1999 francs, les clients peuvent passer l’hiver dans les hôtels Revier situés à Saas-Fee, Lenzerheide (GR), Adelboden (BE) ou Gaiserwald (SG), mais aussi voyager en Autriche et séjourner dans les établissements de Montafon ou Kaprun. En optant pour l’abonnement à 3333 francs, l’accès est valable pendant douze mois dans les six hôtels.

Une formule idéale aussi pour les amateurs de randonnées et d’escapades estivales. «Pour les hôtes qui ont beaucoup de temps, ces offres créent une grande valeur ajoutée», explique Daniel Renggli.

Voici les conditions: chaque abonné peut réserver une chambre double, et la personne partageant la chambre n’a pas besoin d’abonnement pour y passer la nuit. Les réservations ne peuvent être effectuées qu’au maximum deux jours avant l’arrivée, sous réserve de disponibilité. Selon Daniel Renggli, beaucoup de chambres restent presque libres, surtout en été.

Tout Saas-Fee en profite

Autre règle importante: les abonnés ne doivent ni être domiciliés dans la commune, ni y posséder une résidence secondaire. Un client astucieux avait en effet utilisé l’abonnement de Saas-Fee pour séjourner régulièrement à l’hôtel tout en louant son propre appartement à des touristes, réalisant ainsi un bénéfice. «Ces conditions sont essentielles pour garantir un équilibre juste entre l’augmentation du taux d’occupation, la disponibilité des chambres et la rentabilité», explique Daniel Renggli.

Le test de l’hiver dernier a montré que si l’abonnement tout compris offre un bon rapport qualité-prix pour les nuitées, il encourage aussi les clients à consommer davantage de services annexes à l’hôtel. «Toute la destination en profite, car les visiteurs dépensent plus sur place, que ce soit dans les écoles de ski ou pour les remontées mécaniques», ajoute le CEO.

Ce dernier ne craint pas la concurrence. «D’autres idées innovantes sont déjà en préparation», promet-il.