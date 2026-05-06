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Les riverains en ont assez
Excès de vitesse, accidents: cette route est-elle la plus dangereuse de Suisse?

Sur la route de Gempen, dans le canton de Soleure, les excès de vitesse provoquent régulièrement des accidents graves. Le canton annonce des mesures. Les habitants s’organisent aussi et avancent leurs propres solutions.
Publié: il y a 20 minutes
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Les citoyens de Gempen décident de prendre des mesures contre les excès de vitesse.
Photo: kantonspolizei solothurn
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Patrick Gerber

La route sinueuse de Gempen, dans les collines du Jura soleurois, attire depuis longtemps les amateurs de vitesse, surtout au printemps et en été. Elle est régulièrement le théâtre d’accidents parfois graves, qui font la une. Le bruit et les excès de vitesse agacent de nombreux habitants, qui ont fait part de leur ras-le-bol. Ils se mobilisent désormais au sein d’une association. Le canton de Soleure réagit aussi et prévoit des travaux de marquage et de signalisation.

Le tronçon se situe près de Dornach, à la frontière avec Bâle-Campagne. Les autorités envisagent notamment d’ajouter des lignes centrales et latérales, des flèches de guidage dans les virages ainsi que des panneaux de danger supplémentaires. En revanche, elles renoncent à abaisser la limitation de vitesse. Selon elles, le problème ne vient pas de la vitesse autorisée, mais des conducteurs qui la dépassent largement.

Des citoyens prennent le taureau par les cornes

Les membres de la «IG Respektvoll unterwegs Dorneckberg» («Respect sur la route à Dorneckberg») expliquent ne pas avoir de position arrêtée sur une éventuelle réduction de la vitesse. A leurs yeux, les mesures annoncées ne vont pas assez loin. Ils avancent toutefois d’autres pistes. Le groupe a été fondé par Lorenzo Vasella, de Gempen, et par Jacqueline Ehrsam, ancienne députée UDC au Grand Conseil soleurois. «Nous ne demandons pas, nous agissons», résume-t-elle.

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Depuis une première réunion publique en janvier, l’intérêt a encore grandi. «Une vingtaine de bénévoles nous ont rejoints.» Après plusieurs échanges et clarifications, le groupe a présenté ses propositions pour l’été 2026. Trois axes principaux se dégagent, la lutte contre le bruit et le trafic, le dialogue avec les conducteurs et les autorités, ainsi que des actions politiques.

«Nous sommes globalement satisfaits des sept mesures proposées», expliquent Jacqueline Ehrsam et Lorenzo Vasella. «Elles forment un ensemble équilibré.» Le groupe veut désormais passer à l’action. Une équipe de bénévoles est prête, mais la question du financement reste ouverte. Les projets les plus ambitieux, notamment des mesures contre le bruit avec une entreprise spécialisée, dépendront de dons. Pour la suite de leur engagement politique, ils s’appuient déjà sur un réseau d’une soixantaine de contacts.

Des mesures contre les motards

Par le biais d’une motion, la communauté d’intérêts souhaite aussi rendre moins attractif le point de rencontre bien connu des motards, le «Dreieck», à Gempen. Par beau temps, jusqu’à une vingtaine de motos s’y rassemblent. «Ils échangent entre passionnés, observent les autres et occupent les trottoirs», décrivent Jacqueline Ehrsam et Lorenzo Vasella.

Le groupe envisage de demander une réduction du nombre de places de stationnement ou l’introduction de taxes. «Ce type de mesures peut déjà avoir un effet dissuasif.» D’autres idées sont discutées au niveau communal, comme l’instauration d’une zone à 30 km/h ou de zones de rencontre afin d’apaiser le trafic dans le village. «Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses», assurent les habitants de Gempen.

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