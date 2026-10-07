L’AVS ne rassure plus: 35% des personnes interrogées par Swiss Life pensent devoir travailler à la retraite ou trouver des revenus complémentaires pour conserver leur niveau de vie.

Un Suisse sur deux ne fait plus confiance à l'AVS

Un Suisse sur deux ne fait plus confiance à l'AVS

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction 45% des Suisses pensent que l'AVS n'offre qu'une couverture de base

La moitié estime qu'il est judicieux d'épargner dès le premier salaire

35% des Suisses pensent devoir travailler à l'âge de la retraite

Bernadette Hogg

Beaucoup savent que l'AVS à elle seule ne permet pas de maintenir un niveau de vie correct à la retraite. 45% des Suissesses et des Suisses partent du principe que cette rente publique ne leur offrira qu'une couverture financière de base. 7% supplémentaires s'attendent même à ce que l'AVS ne joue plus aucun rôle dans leur prévoyance vieillesse.

Ce sont les conclusions du nouveau baromètre de l'assureur-vie Swiss Life, qui a interrogé 1000 personnes âgées de 18 à 79 ans en juillet.

Cette prise de conscience pousse à agir: nombreux sont les Suisses à vouloir commencer à épargner le plus tôt possible. La moitié estime qu’il faudrait constituer sa prévoyance vieillesse dès le premier salaire, tandis que 20% commenceraient même à mettre de l’argent de côté pendant leur formation ou leurs études.

Inflation et crises géopolitiques

L'inflation, l'incertitude économique et les crises géopolitiques sont à l'origine de cette envie d'épargner. Un Suisse sur quatre se préoccupe donc activement de son avenir financier – et indique prendre particulièrement soin de sa propre sécurité financière et de sa prévoyance. Dans ce contexte, rares sont ceux qui pensent se reposer sur l'Etat: seuls 22% estiment que les pouvoirs publics interviendraient s'ils se retrouvaient dans une situation financière difficile.

En conséquence, travailler à l'âge de la retraite devient un scénario envisagé par une part importante de la population. 35% des personnes interrogées s'attendent à devoir continuer leur activité après 65 ans ou à avoir besoin de revenus complémentaires pour maintenir leur niveau de vie.

Chez les retraités, le constat est différent. Leur confiance financière a augmenté de 8 points de pourcentage en l'espace d'un an, atteignant 40%.

L'optimisme n'est jamais loin

Dans l'ensemble, monsieur et madame Tout-le-monde envisagent à nouveau leurs finances avec davantage de confiance: 58% s'attendent à ce que leur porte-monnaie grossisse au cours des dix prochaines années. En comparaison, en 2024, ce taux s'élevait à 46%.

La hausse de confiance se ressent particulièrement chez les retraitées et retraités actuels. Elle pourrait notamment s’expliquer par l’arrivée de la 13e rente AVS, versée pour la première fois en décembre, qui leur apportera un revenu supplémentaire bienvenu.

Une prévoyance vieillesse personnelle

Celui qui souhaite prendre en main personnellement sa prévoyance dispose de plusieurs moyens. La première étape consiste à faire un simple état des lieux: que peut-on attendre approximativement de l'AVS et de la caisse de pension à la retraite? De quelle somme a-t-on besoin pour financer le niveau de vie souhaité?

Le calculateur en ligne gratuit ESCAL de l'AVS fournit une première estimation de sa future rente. Pour obtenir des informations plus précises, il est possible de demander un calcul individuel prévisionnel auprès de sa caisse de compensation. Le certificat de caisse de pension renseigne également sur le montant de la rente ou du capital vieillesse attendu au titre du deuxième pilier.

S'il restera vraisemblablement un manque, la règle principale est claire: épargner le plus tôt possible. Les personnes qui en ont les moyens peuvent alimenter régulièrement leur pilier 3a tout en bénéficiant de déductions fiscales. Même de petites sommes peuvent ainsi s’accumuler au fil des décennies. Pour celles et ceux qui n’ont pas besoin de cet argent à court terme, une partie peut aussi être investie dans des titres, en fonction de leur tolérance au risque.