Une maladie inconnue touche des vaches laitières suisses, alerte l'OSAV. Fièvre, diarrhées et stress thermique aggravent une situation déjà critique pour les producteurs.

Une mystérieuse maladie s'abat sur les vaches laitières suisses

Une mystérieuse maladie s'abat sur les vaches laitières suisses

ATS Agence télégraphique suisse

De plus en plus de vaches laitières suisses sont atteintes d'une maladie mystérieuse. Les animaux souffrent de fièvre et de diarrhées. La Confédération suit la situation.

«Les causes de la maladie n'ont pas encore été identifiées», indique vendredi à Keystone-ATS le service de presse de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

L'office confirme des informations diffusées notamment par des médias spécialisés comme le «Schweizer Bauer» ou la «Bauernzeitung», ainsi que dans «Le Nouvelliste». Des éleveurs ont signalé chez certaines de leurs bêtes l'apparition de fièvre et de diarrhées souvent accompagnées d'une baisse importante de la production laitière.

Fièvre et diarrhée

L'OSAV souligne que des symptômes comme la fièvre et la diarrhée peuvent aussi être la manifestation d'une épizootie très contagieuse. Il n'existe pour l'instant aucune indication d'un risque pour les personnes consommant du lait ou de la viande bovine.

La recherche sur ce mal est menée tous azimuts. Les causes pourraient être d'origine métabolique ou infectieuse. Des vétérinaires, des responsables de Santé Bovins Suisse, des laboratoires ainsi que les autorités vétérinaires sont mobilisés.

Il n'a pour l'instant pas pu être établi un lien entre cette maladie étrange et l'actuelle vague de chaleur, relève l'OSAV. Les températures élevées représentent toutefois un fardeau pour les vaches laitières. Elles les fragilisent face aux maladies.

Un environnement déjà compliqué

Les Producteurs Suisses de Lait (PSL) indiquent que la maladie touche les exploitations et les régions de façon très diversifiée.Des exploitations sont épargnées alors que d'autres se trouvent dans une situation critique.

Pour les producteurs de lait, cette maladie vient s'ajouter à un environnement déjà extrêmement compliqué avec les prix bas du lait, la sécheresse, le stress animal dû à la chaleur et le manque de fourrage. Cette accumulation menace l'existence même de certaines exploitations.