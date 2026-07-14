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Les 5 infos suisses du jour
Une célèbre avocate vaudoise poursuivie pour avoir escroqué deux de ses clients

Au programme de ce mardi 14 juillet: Véronique Fontana comparaît au tribunal, la Confédération traque un réseau mafieux, Swiss Medtech dénonce les lenteurs de Berne, la sécheresse vide les pâturages jurassiens et, enfin, Yann Arthus-Bertrand met le Valais en lumière.
Publié: il y a 32 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
L'avocate vaudoise Véronique Fontana est poursuivie notamment pour escroquerie et faux dans les titres. (Image d'archive)
Photo: KEYSTONE
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Dimitri Faravel et ATS Agence télégraphique suisse

Pour bien commencer votre journée amis lecteurs, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous présente ce florilège d'actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 14 juillet. Bonne lecture! 

1

Véronique Fontana jugée pour escroquerie et faux dans les titres

Connue pour plusieurs affaires très médiatisées, l'avocate vaudoise Véronique Fontana comparaît depuis lundi devant le Tribunal de police de Lausanne. D'après «24 heures», deux anciens clients avaient dénoncé des problèmes liés à ses honoraires en 2019 et 2021, poussant le Ministère public à ouvrir une enquête. L'avocate est poursuivie notamment pour escroquerie et faux dans les titres. Selon le procureur général Eric Kaltenrieder, certaines prestations auraient été surfacturées et des clients bénéficiant de l'assistance judiciaire auraient dû payer des frais déjà couverts par celle-ci. Véronique Fontana ne conteste pas les faits, mais leur qualification pénale. Elle évoque un manque de contrôle sur le travail d'un stagiaire et affirme avoir corrigé ces dysfonctionnements après une sanction similaire en 2017. Elle rejette en revanche les accusations du second plaignant.

2

Un Genevois soupçonné de financer la mafia italienne

Selon des informations de CH Media, le Ministère public de la Confédération a ouvert des poursuites pénales contre plusieurs personnes ainsi que contre X dans le cadre d’un réseau impliquant différents clans mafieux. Ces procédures portent sur des soupçons de blanchiment d’argent aggravé, de formation d’une organisation criminelle et de faux en écriture, a indiqué le Ministère public. Il ne s'exprime pas sur «l'identité des personnes éventuellement impliquées dans les procédures pénales», mais CH Media a fait état d'un fiduciaire genevois qui serait vraisemblablement devenu le financier des clans de la Ndrangheta, de la Cosa Nostra et de la Camorra. Le fiduciaire a été provisoirement placé en détention en Suisse au début de l’année, a écrit CH Media en se référant au journal italien «La Repubblica».

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3

Swiss Medtech presse la Suisse d'accélérer

L'association professionnelle Swiss Medtech a critiqué dans la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) la lenteur de la procédure fédérale d'autorisation des dispositifs médicaux américains. Les négociations douanières avec les Etats-Unis constitueraient une «bonne occasion» de mettre rapidement en œuvre l’autorisation des dispositifs médicaux certifiés par la FDA, a déclaré Adrian Hunn, directeur de l’association, au journal. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a indiqué à la NZZ être «favorable à une mise en œuvre rapide», mais il faudrait toutefois respecter les procédures politiques. L’OFSP prévoit de lancer la consultation relative à l’ordonnance correspondante en décembre. Le texte pourrait ainsi entrer en vigueur au troisième trimestre 2027. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), chargé des négociations douanières, a déclaré au journal que les travaux relatifs à l'autorisation se déroulaient «comme prévu».

4

Des troupeaux évacués dans les Franches-Montagnes

La situation devient critique dans les pâturages francs-montagnards. Face à la vague de chaleur, la deuxième section des Bois (JU) a décidé de retirer toutes les bêtes des secteurs du Prailats et du Boéchet. La raison: l'absence d'herbe sur ce secteur, écrit mardi «Le Quotidien jurassien». Président de la deuxième section, Sylvain Bourquard explique que cette décision a été prise pour des raisons de bien-être animal.

5

Yann Arthus-Bertrand prépare un hommage au Valais

Le célèbre photographe et réalisateur français Yann Arthus-Bertrand va présenter sa prochaine exposition à Crans-Montana. Elle sera consacrée à la population valaisanne, révèle mardi «Le Nouvelliste». Yann Arthus-Bertrand installera son studio temporaire en octobre et ses photos donneront lieu à un livre ainsi qu’à une exposition présentée cet hiver. Interrogé, l'artiste explique que l'incendie dramatique du 1er janvier est l'une des raisons qui l'a poussé à réaliser ce projet, mais qu'il possède aussi un lien fort avec la région. Il explique également que son travail ne sera pas centré sur le drame, qui a coûté la vie à 41 personnes, mais qu'il sera toujours en arrière-plan.

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