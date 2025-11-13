D'après une recherche genevoise publiée cet automne, le sperme des habitants des zones urbaines proches d'Aarau semble être de meilleure qualité que celui des zones rurales à proximité de Berne. Mais ce résultat est à prendre avec d'immenses pincettes. Explications.

Le sperme des habitants de zones rurales, notamment vers Berne, est moins qualitatif que dans les zones urbaines. Photo: Keystone

Ellen De Meester Journaliste Blick

La qualité du sperme peut varier selon les zones géographiques de la Suisse et s’avère meilleure à proximité de certaines villes qu’aux alentours de certaines régions rurales. Voilà, de façon grossièrement résumée, ce que suggère une étude genevoise parue avec discrétion, en septembre. Pas de communiqué de presse, pas de journalistes intrigués. Juste une publication dans la revue scientifique «Human Reproduction», passée (presque) inaperçue.

Pourquoi une telle réserve? Ainsi que nous l’explique Rita Rahban, chercheuse au Département de médecine génétique et de développement de l’Université de Genève, l’équipe craignait que les résultats, obtenus à partir d’une méthodologie géographique très complexe, soient mal interprétés par le grand public. Peu de communication, donc, pour éviter les extrapolations ou raccourcis trompeurs.

Car l’idée que les habitants de certaines zones de la Suisse possèdent un sperme de moins bonne qualité risquait de créer une flopée de préjugés, voire un mouvement de panique chez les jeunes hommes installés dans les régions concernées. Et, en vérité, c’est bien plus complexe que cela!

Disons bien une qualité «moins bonne», puisque les différences analysées sont relatives, insiste Rita Rahban. Même dans les zones qualifiées de coldspots, cette qualité reste «bonne», selon les standards érigés par l’OMS. «Cela ne signifie donc absolument pas que les hommes résidant dans les coldspots identifiés par la recherche sont infertiles», souligne la chercheuse.

Mais alors, que faut-il comprendre cette étude, détaillée le 12 novembre dans un long format exclusif signé par la SRF et reprise ensuite par Keystone et Swissinfo? On vous explique.

Une analyse géographique du sperme suisse

Pour obtenir ces résultats, l’équipe s’est penchée sur des échantillons de sperme de 2’677 hommes âgés de 18 et 22 ans, prélevés lors du service militaire. Le but, d’après Rita Rahban: étudier le lien possible entre un facteur relatif à la santé d’une personne et son environnement direct. «Nous étions les premiers dans le monde à réaliser une étude nationale, sachant que les autres recherches similaires utilisent une cohorte restreinte ou choisie en fonction de problèmes de fertilité déjà identifiés. Là, nous nous sommes intéressés à la population générale des jeunes hommes, en Suisse, pour démontrer que la distribution de la qualité spermatique n’est pas un hasard.»

Fidèle à sa méthode, l’étude se base donc sur des termes géographiques de hotspots («points chauds») et de coldspots («points froids»), pour désigner des zones du territoire dans lesquelles une différence intéressante peut être remarquée, et potentiellement indiquer un impact de l’environnement sur la qualité du sperme. Des zones présentant une qualité spermatique moins élevée ont ainsi été repérées dans le centre-ouest de la Suisse, soit dans les larges régions rurales entre Thun et Berne. Les points impliquant une qualité plus élevée semblent se trouver dans les régions du centre-nord, soit la zone urbaine autour d’Aarau.

Pas forcément d’incidence sur la fertilité

«À nouveau, cela ne signifie pas que le sperme est mauvais dans les coldspots ou excellent dans les hotspots, tempère notre intervenante. La qualité reste bonne partout, mais ces petites différences sont intéressantes pour la science, dans la mesure où elles peuvent donner des indices sur l’environnement direct des sujets.»

Sans oublier que la qualité spermatique n’est absolument pas le seul facteur décidant de la fertilité d’une personne. Pas de panique, donc, si vous vivez en plein centre d’un coldspot et que vous souhaitez avoir des enfants.

Et la Suisse romande?

Sachant que les points d’intérêt de l’étude se trouvent majoritairement en Suisse alémanique, qu’en est-il pour la Suisse romande. En observant la carte réalisée par les chercheurs, on remarque en effet que les cantons romands sont parsemés de petits points noirs. Ceux-ci n’indiquent ni un coldspot, ni un hotspot, mais simplement des régions sans signification pour l’étude. En d’autres termes, la qualité du sperme ne semble avoir aucun lien notable avec l’environnement, dans ces périmètres-là.

Pourquoi ces différences?

Une fois ces analyses biologiques recensées, les scientifiques ont croisé leurs données avec les registres de l’utilisation des sols tenus par l’OFS. C’est cela qui leur a permis d’établir un lien entre le coldspot et les zones rurales, avant de noter que le hotspotsconcerne plutôt des zones urbaines. Et c’est tout… pour le moment!

Parmi les explications possibles, l’étude mentionne l’influence potentielle des substances chimiques utilisées dans l’agriculture, dont les pesticides. «Mais il ne s’agit que d’hypothèses, souligne Rita Rahban. Nous n’avons pas mesuré les pesticides pour cette recherche, il ne s’agit que d’un modèle statistique. En d’autres termes, cette étude a permis d’identifier des zones d’intérêt en Suisse. Maintenant, il faut aller plus loin, agrandir la cohorte pour préciser cette différence spatiale, étudier les hommes de l’âge fœtal à l’âge adulte, mesurer les pesticides dans le sol ou les urines… Il s’agit d’un point de départ important pour d’autres études.»

Le résultat est donc bien moins dramatique qu’il n’y parait, à première vue. Mais cela ne signifie pas qu’il ne s’agit pas d’une avancée passionnante pour la science. Chaque étude est un pas dans la même direction, celle d’une compréhension plus précise de l’impact de nos environnements. Et c’est déjà une grande victoire!