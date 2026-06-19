L'Union syndicale suisse (USS) annonce vendredi le lancement d'un référendum sur les salaires minimum cantonaux contre «l'attaque» votée par le Parlement, donnant la priorité aux conventions collectives de travail.

La faîtière syndicale lance un référendum sur les salaires minimums cantonaux

La faîtière syndicale lance un référendum sur les salaires minimums cantonaux

ATS Agence télégraphique suisse

Le sort des salaires minimums cantonaux se jouera dans les urnes. Selon l'USS, le projet adopté par le Parlement vide les salaires minimums de leur substance. La faîtière syndicale estime que les salaires ne suffiront plus pour vivre dans certaines branches.

La mesure affecterait notamment les employés de l'hôtellerie-restauration, du nettoyage, des salons de coiffure, de la location de services, des boulangeries et des boucheries. Dans ces secteurs, les salaires minimums cantonaux ne s'appliqueraient plus à l'ensemble du personnel.

Une atteinte aux décisions démocratiques

L'USS dénonce une atteinte aux décisions démocratiques prises dans les cantons et communes. Elle cite les exemples de Genève, Neuchâtel, Zurich, Winterthour et du Tessin, où des salaires minimums ont été approuvés. Le projet porte également atteinte au fédéralisme, car les cantons ne pourraient plus adopter de mesures efficaces contre le phénomène des travailleurs pauvres.

La nouvelle législation prévoit que les conventions collectives de travail (CCT) primeront sur les lois cantonales en matière de salaire minimal. Le Conseil national a rejoint le Conseil des Etats sur ce projet, qui était combattu par la gauche, le PVL et le Conseil fédéral.

Des garanties ont été prévues. Les cantons de Genève et de Neuchâtel pourront maintenir leur régime actuel où le salaire cantonal prévaut. Une disposition assure également qu'aucun salaire ne pourra être diminué à un niveau inférieur au salaire minimum actuellement en vigueur suite à cette réforme.