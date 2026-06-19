DE
FR

L'USS dénonce une atteinte aux décisions démocratiques
La faîtière syndicale lance un référendum sur les salaires minimums cantonaux

L'Union syndicale suisse (USS) annonce vendredi le lancement d'un référendum sur les salaires minimum cantonaux contre «l'attaque» votée par le Parlement, donnant la priorité aux conventions collectives de travail.
Publié: il y a 15 minutes
1/2
L'USS dénonce une atteinte aux décisions démocratiques prises dans les cantons et communes.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le sort des salaires minimums cantonaux se jouera dans les urnes. Selon l'USS, le projet adopté par le Parlement vide les salaires minimums de leur substance. La faîtière syndicale estime que les salaires ne suffiront plus pour vivre dans certaines branches.

La mesure affecterait notamment les employés de l'hôtellerie-restauration, du nettoyage, des salons de coiffure, de la location de services, des boulangeries et des boucheries. Dans ces secteurs, les salaires minimums cantonaux ne s'appliqueraient plus à l'ensemble du personnel.

Une atteinte aux décisions démocratiques

L'USS dénonce une atteinte aux décisions démocratiques prises dans les cantons et communes. Elle cite les exemples de Genève, Neuchâtel, Zurich, Winterthour et du Tessin, où des salaires minimums ont été approuvés. Le projet porte également atteinte au fédéralisme, car les cantons ne pourraient plus adopter de mesures efficaces contre le phénomène des travailleurs pauvres.

A lire aussi:
Feu vert au salaire minimum à Zurich et Winterthour
Victoire pour l'autonomie
Feu vert au salaire minimum à Zurich et Winterthour
Les syndicats menacent d’un référendum sur les salaires minimaux
Un tournant explosif
Les salaires minimaux cantonaux sous pression à Berne

La nouvelle législation prévoit que les conventions collectives de travail (CCT) primeront sur les lois cantonales en matière de salaire minimal. Le Conseil national a rejoint le Conseil des Etats sur ce projet, qui était combattu par la gauche, le PVL et le Conseil fédéral.

Des garanties ont été prévues. Les cantons de Genève et de Neuchâtel pourront maintenir leur régime actuel où le salaire cantonal prévaut. Une disposition assure également qu'aucun salaire ne pourra être diminué à un niveau inférieur au salaire minimum actuellement en vigueur suite à cette réforme.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus