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Après un cambriolage spectaculaire
Un millionnaire fuit la Suisse qu'il ne juge plus assez sûre

D'ordinaire, la Suisse agit comme un véritable aimant sur les grandes fortunes. Pourtant, après avoir été victime d'un cambriolage spectaculaire, un millionnaire britannique installé dans le canton de Vaud a décidé de faire ses valises et de quitter le pays.
Publié: il y a 30 minutes
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Robert Gibbins a vu son coffre-fort être dérobé par des cambrioleurs. Il compte désormais quitter la Suisse. (Image d'illustration)
Photo: imago stock&people

En bref

  • Robert Gibbins a décidé de quitter la Suisse après un cambriolage dans sa villa à Founex (VD)
  • Des cambrioleurs ont dérobé un coffre-fort de 200 kilos et défoncé des cloisons intérieures
  • De nombreux milliardaires sont malgré tout attirés par la Suisse
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Natalie Zumkeller

A la tête d'un patrimoine estimé entre 65 et 70 millions de francs, Robert Gibbins, fondateur du fonds d'investissement Autonomy Capital, résidait encore récemment dans une luxueuse villa à Founex (VD). Mais après quinze années passées sur les rives du Léman, le riche expatrié tourne définitivement le dos à la Suisse. La raison de ce départ brutal? Sa propriété a été ciblée par des cambrioleurs.

Dans un entretien accordé au «Temps», l'homme d'affaires est revenu en détail sur cette effraction survenue au début de l'année 2026. Des intrus ont pénétré à l'intérieur de la bâtisse, où ils n'ont pas hésité à détruire des cloisons intérieures, avant de dérober un coffre-fort de 200 kilos.

«Du jamais-vu»

«Quand je raconte à mes amis de Hong Kong ou de New York ce qui nous est arrivé, ils m'assurent n'avoir jamais entendu parler d'une chose pareille», raconte le Britannique. Plusieurs cambriolages ont eu lieu dans son voisinage au cours des dernières années. Selon lui, presque aucune villa du voisinage n'a été épargnée.

Pour Robert Gibbins, le constat est sans appel: dans ces conditions, sa sécurité et celle de ses biens n'étaient plus garanties en Suisse.

Avec sa famille, le financier a donc choisi de rentrer à Londres. Un départ à contre-courant, alors que le pays reste réputé pour attirer les grandes fortunes du monde entier. Ces dernières années, la Suisse a d'ailleurs enregistré plusieurs arrivées de poids:

Christian Angermayer

L'investisseur et entrepreneur allemand Christian Angermayer s'est installé en Suisse en 2024. En raison d'une réforme fiscale en Grande-Bretagne, l'Allemand a été attiré par les rives du lac de Lugano. Avec sa fortune d'environ 1,25 milliard de francs, il est devenu un «Tessinois d'adoption».

Bent Christian Wilhelmsen et Arne Alexander Wilhelmsen

Dans le sillage d'une nouvelle loi fiscale adoptée en Norvège, Bent Christian Wilhelmsen et Arne Alexander Wilhelmsen ont fait le choix de quitter leur pays natal. Ces deux magnats du transport maritime se sont installés en Suisse il y a quelques années, emportant avec eux un patrimoine estimé à 1,3 milliard de francs chacun.

Kjell Inge Røkke

L'entrepreneur Kjell Inge Røkke, dont l'immense fortune culmine à environ 9,2 milliards de francs, a lui aussi tourné le dos à la Norvège. En 2022, ce poids lourd des affaires a choisi de s'établir à Lugano, une ville qu'il se plaît à surnommer affectueusement «la chambre à coucher ensoleillée de la Suisse».

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