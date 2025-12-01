Au menu de ce lundi 1er décembre: un milliardaire suisse qui tacle les riches, les déchets radioactifs pointés du doigt, une campagne contre les discriminations liées au VIH, Pilatus qui redémarre ses ventes aux Etats-Unis, et enfin, un procureur qui devient écrivain.

Ça y est, décembre est arrivé! Pour bien démarrer ce dernier mois de l'année, Blick, avec l'ATS, vous a préparé un condensé des actualités à ne pas manquer en Suisse en ce lundi 1er décembre. C'est parti:

1 Un milliardaire suisse réclame un impôt sur les grandes fortunes

Au lendemain du rejet de l'initiative sur l'impôt sur les successions, Alfred Gantner, le cofondateur du fonds d'investissement Partners Group ayant participé avec cinq autres dirigeants d'entreprises suisses à une réunion au début novembre à Washington avec le président américain Donald pour relancer les négociations sur les droits de douane, réclame dans la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger» de lundi un impôt progressif sur la fortune pour les super-riches. «Pour une fortune de 3 milliards de francs, par exemple, cela représenterait peut-être 60 millions d'impôts par an», déclare le milliardaire dans les journaux. Il critique les forfaits fiscaux pour les étrangers fortunés en Suisse, qui permettent d'attirer de bons contribuables étrangers, ce qui est injuste vis-à-vis les pays voisins de la Suisse.

2 Le plan suisse pour les déchets nucléaires critiqué

Une étude de Greenpeace, relayée lundi par «24 heures» et la «Tribune de Genève», remet en question la solution adoptée en Suisse pour stocker à long terme les déchets hautement radioactifs. La Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) prévoit d'enfermer ces déchets à Stadel (ZH) dans des conteneurs en acier et de les stocker à environ 900 mètres de profondeur dans l'argile à Opalinus, avec de la bentonite comme matériau de remplissage. Mais selon l'analyse de Greenpeace, aucune roche ne garantit la sécurité sur des centaines de milliers d'années. Le projet comporte des incertitudes qui n'«excluent pas totalement le risque de fuites de radioactivité», ajoute l'étude. La Nagra rejette ces conclusions et rappelle que des recherches sur le sujet sont menées «depuis des décennies».

3 Nouvelle campagne contre les préjugés liés au VIH en Suisse

L'Aide Suisse contre le sida lance lundi, à l'occasion de la journée mondiale contre le sida, une campagne contre les discriminations dont sont encore victimes les personnes atteintes par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). L'organisation rappelle qu'un VIH sous traitement ne se transmet pas.

4 Pilatus reprend ses livraisons d'avions aux Etats-Unis

Le constructeur aéronautique suisse Pilatus exporte à nouveau ses avions vers les Etats-Unis, rapporte lundi la «Neue Zürcher Zeitung». L'entreprise basée à Nidwald avait suspendu ses livraisons cet été en raison des incertitudes liées aux droits de douane imposés par les Etats-Unis. Après avoir été exempté de taxes douanières, Pilatus livre à nouveau aux Etats-Unis les PC-12 et PC-24, deux appareils principalement utilisés pour des voyages d'affaires. Le constructeur aéronautique a également décidé de maintenir son projet d'usine d'assemblage en Floride.

5 L'écrivain Nicolas Feuz renonce à sa carrière de procureur

L'écrivain et procureur neuchâtelois Nicolas Feuz renonce à sa carrière au sein du ministère public pour privilégier l'écriture, révèle lundi «ArcInfo». Engagé comme procureur à 70% depuis 2021, il demandait depuis deux ans à baisser son temps de travail. «Comme aucun de mes collègues procureurs à temps partiel n'a voulu reprendre ce 20%, j'aurais dû garder le même taux», explique l'auteur à succès de polars, âgé de 54 ans. «Mon métier m'intéresse toujours et j'arrive à gérer ce 70%. Mais ça devient un peu lourd», ajoute-t-il. Il va terminer son mandat actuel de procureur de six ans, qui s'achèvera le 31 août 2026, mais ne se représentera pas.