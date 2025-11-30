ATS Agence télégraphique suisse
La coprésidente du Parti socialiste (PS) Mattea Meyer a décidé d'interrompre brièvement sa carrière. La décision a été très difficile à prendre, écrit-elle dans un post sur le réseau social, publié dimanche. Elle dit avoir senti qu'elle devait tirer le «frein d'urgence».
La conseillère nationale de 38 ans demande «du calme et du temps» pour se ressourcer dans son environnement privé. Mattea Meyer souligne dans le même temps que le PS peut compter sur une équipe solide pendant son absence.
