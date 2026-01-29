DE
Un trésor secret de près de 20 milliards
Un géant des crypto-monnaies stocke 140 tonnes d'or dans un coffre-fort suisse

L'entreprise Tether achète d'énormes quantités d'or et vise à acquérir une nouvelle tonne chaque semaine. Son CEO veut en faire une banque centrale de l'or et décrit sa cachette en Suisse comme «la plus sûre du monde».
Le géant des monnaies numériques stocke déjà 140 tonnes d'or en Suisse (Photo: réserves d'or de la ZKB).
Photo: Keystone
Le prix de l’or enchaîne les records. Le métal jaune frôle la barre des 5600 dollars l’once ce jeudi, soit une hausse de 29% depuis le début de l’année. Dans un contexte géopolitique instable, de nombreux investisseurs se réfugient dans l’or, valeur sûre par excellence quand les marchés vacillent. L'année dernière, une entreprise a surpris tout le monde en devenant l'un des plus grands acteurs du marché mondial de l'or: Tether, une entreprise crypto basée au Salvador.

Selon l'agence de presse Bloomberg, Tether détient actuellement 140 tonnes d'or, conservées en toute sécurité dans un abri antiatomique suisse. Le géant de la crypto a installé son propre coffre-fort dans l'un des 370'000 bunkers répartis dans notre pays. L'endroit exact où celui-ci se trouve est top secret. Le CEO de Tether, Paolo Ardoino, a un jour qualifié cette cachette de «plus sûre du monde».

Un trésor de près de 20 milliards de francs

La prudence est de mise: ces 140 tonnes d’or représentent aujourd’hui une valeur d’environ 19,2 milliards de francs. Et la réserve a grossi à vitesse accélérée. Depuis l’été dernier, Tether a ajouté 60 tonnes supplémentaires à ses stocks. Cela en fait l'un des plus grands détenteurs d'or au monde – hors banques centrales. A titre de comparaison, la Banque nationale suisse conserve 1040 tonnes d’or dans ses coffres.

Cet or n’est pas là par hasard. Il sert à garantir les stablecoins (cryptomonnaie stable) de Tether. Début 2020, l’entreprise a lancé XAUt, un stablecoin adossé à l’or. Sa capitalisation atteint environ 2,4 milliards de dollars, entièrement couverts par du métal physique. L’or sert également, en partie, de garantie au stablecoin indexé sur le dollar américain.

Vers une «banque centrale de l’or»?

Tether continue d'augmenter son stock d'or. Chaque semaine, une tonne devrait s'y ajouter, selon le CEO Paolo Ardoino. Son objectif: «Nous deviendrons bientôt, au fond, l'une des plus grandes, disons, banques centrales d'or du monde», a-t-il déclaré à Bloomberg. Le patron de Tether veut continuer à investir les énormes bénéfices de l'entreprise dans l'or. Et se lancer en même temps dans le commerce de l'or avec les banques.

L'entreprise fondée par l'ancien chirurgien esthétique Giancarlo Devasini se porte à merveille. Tether réalise chaque année environ 12 milliards de dollars de bénéfices. Le géant de la crypto investit également une partie de cette somme dans l'industrie aurifère. En juin 2025, le géant crypto a ainsi acquis un peu plus de 30% du producteur canadien Elemental Altus Royalties.

