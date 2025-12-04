Une analyse de données révèle l'ampleur de la politisation au sein du Conseil national. Les deux conseillers nationaux plus extrêmes sont tous deux suisses allemands: une élue du parti des Vert-e-s et un élu de l'Union démocratique du centre (UDC).

Tobias Bruggmann

La parlementaire plus extrême à gauche et le parlementaire plus extrême à droite ont un point commun: ils sont tous deux originaires de Berne. Erich Hess (UDC) est le conseiller national le plus à droite de l'échiquier politique, d'après une nouvelle analyse de la «NZZ». A l'autre bout du classement se trouve la cheffe du groupe parlementaire des Vert-e-s Aline Trede. La «NZZ» évalue l'orientation idéologique de tous les conseillers nationaux et aux Etats sur une échelle de -10 (gauche) à 10 (droite). Erich Hess obtient le score de 9,7 et Aline Trede presque le score opposé de -9,1.

Un seul point commun

Aline Trede a fait ses premiers pas en politique au Conseil national de 2013 à 2015. Réélue en mai 2018, elle a été à la tête du groupe parlementaire des Vert-e-s pendant plusieurs années. Mais son mandat au Palais fédéral pourrait prendre fin en 2026, car elle souhaite se présenter à l'Exécutif du canton de Berne. Elle briguera le siège de la conseillère Christine Häsler en mars prochain.

De son côté, Erich Hess siège au Conseil national depuis 2015. Spécialisé dans les questions de sécurité, il a présidé la Commission d'audit jusqu'à récemment. Il s'est fait connaître au niveau national en tant que président des Jeunes UDC. Considéré comme un partisan de la ligne dure du parti, il a souvent fait la Une des journaux avec ses déclarations provocatrices.

Les Vert-e-s plus à gauche que le PS

Le chef du groupe UDC Thomas Aeschi se classe juste derrière Erich Hess avec un score de 9,1. Leurs collèges Thomas Hurter et Jacques Nicolet sont les élus UDC les plus modérés avec chacun un score de 6,6. De l'autre côté de l'échiquier, les Vert-e-s mènent une politique plus à gauche que le Parti socialiste (PS). Christine Badertscher est l'élue verte la plus modérée: avec un score de -8,1, elle est classée plus à gauche que le socialiste genevois Christian Dandrès.

Ces deux dernières années, les partis du Conseil national ont voté de façon beaucoup plus uniforme, c'est-à-dire que les votes des élus de différents groupes parlementaires ne se chevauchent plus. De même, les écarts par rapport à la ligne du parti se font rares, selon le classement. De plus, la polarisation au sein du Conseil national n'a que légèrement augmenté. Les comportements de vote sont restés stables. Seul le Centre a connu un léger glissement à gauche. Les comportements de votes varient le plus au sein de l'UDC, alors que l'éventail idéologique du PS est beaucoup plus restreint.

Selon l'analyse de données, les différences au sein du PLR et du Centre sont plus importantes que celles du PS et des Vert-e-s. Même si les partis bourgeois ont voté plus unanimement que par le passé, leur discipline de parti reste nettement inférieure à celle de la gauche et des Vert-e-s. Les notes attribuées aux membres du Conseil national ont été calculées selon la méthode «DW-Nominate», initialement mise au point pour le Congrès américain.