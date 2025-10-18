Dernière mise à jour: il y a 25 minutes

Cette association baptisée «Cercle Leonhard» se présente comme un mouvement anti-woke et critique ouvertement l'Union européenne. Parmi ses membres figurent d'anciens politiciens de premier plan de plusieurs pays, dont Ueli Maurer et Thilo Sarrazin.

1/6 L'ex-conseiller fédéral UDC Ueli Maurer fait partie des têtes pensantes du «Cercle de Leonhard». Photo: Keystone

Sven Altermatt

C'est une troupe aussi illustre que controversée qui s'est réunie: l'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer (UDC) et le publiciste allemand et ex-politicien du Parti social-démocrate (SPD) Thilo Sarrazin sont de la partie; tout comme l'ancien chef des services secrets allemands Hans-Georg Maassen et la politicienne autrichienne du Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) et ex-présentatrice Marie-Christine Giuliani.

Ensemble, ils sont à l'origine du «Cercle Leonhard», une association de droit suisse qui, selon ses propres dires, entend promouvoir «la responsabilité individuelle et un ordre économique libéral».

Des participants soudés

Fin octobre, le groupe se réunira à Zurich lors d'une conférence de presse pour se présenter au public, comme l'indique une invitation. Interrogé par Blick, le membre fondateur Claudio Zanetti, politicien UDC et ancien conseiller national, a confirmé l'information.

Les participants partagent un point commun, ils se situent politiquement à l'extrême droite: ils critiquent régulièrement ce qu'ils considèrent comme le courant dominant de la société et se présentent comme une voix opposée à «l'idéologie wokiste». Ils mettent en garde contre l'ingérence de l'Etat et se méfient de l'UE.

«L'Europe évolue dans une mauvaise direction sous la coupelle de l'UE», écrit le «Cercle Leonhard». «Un collectivisme dangereux supplante la liberté de l'individu à une vitesse inquiétante.» C'est contre ce danger que le groupe souhaite agir.

Une référence symbolique

L'association justifie son nom par une référence à saint Léonard, patron des prisonniers, représentant «la libération d'entraves injustes et la protection des libertés individuelles», selon ses documents.

Lors de la présentation, Ueli Maurer prendra la parole pour expliquer la nécessité du «Cercle Leonhard». Thilo Sarrazin, connu pour ses livres controversés sur la migration et exclu du SPD en 2020, expliquer quant à lui «l'état actuel de l'Europe».

Hans-Georg Maassen, ancien président de l'Office allemand de protection de la Constitution et figure conservatrice de droite, parlera de «la menace que font peser les instances et autorités internationales sur l'Etat de droit». Selon l'invitation, l'ex-professeur de finance zurichois Martin Janssen et le top manager allemand Eckhard Cordes participeront également.

Un projet aux contours encore flous

Dans son statut, le «Cercle Leonhard» vise un objectif assez flou. «L'association aspire à une collaboration de toutes les forces désireuses de construire une formation politique de la société sur la base du respect et de la tolérance mutuels.» Cela reste donc à définir, puisqu'aucun projet précis ou activité n'est encore mentionné par l'association.