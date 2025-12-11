Les habitants de Suisse ne bénéficient pas tous des mêmes libertés: selon les Cantons, les règles sur la vente d'alcool ou le libre choix de l'école varient. Le groupe de réflexion libéral Avenir Suisse a donc analysé dans quelle mesure chaque Canton garantit les libertés individuelles. Depuis six ans, la principauté du Liechtenstein est également incluse dans cette évaluation.
Ce qui peut sembler abstrait touche en réalité directement la vie quotidienne. Avenir Suisse fonde son classement sur 29 indicateurs: des critères économiques comme la fiscalité, les règles sur la vente d'alcool ou les horaires d'ouverture des commerces, mais aussi des aspects sociaux tels que la vidéosurveillance, la protection des non-fumeurs, le droit de manifester ou encore la durée d'obtention du permis de construire.
Les Romands les plus libres sont jurassiens
Dans son classement, Avenir Suisse désigne l'Argovie comme le Canton le plus libre du pays. Arrivé deuxième dans le sous-indice économique et premier dans le sous-indice social, il conserve sa première place de 2024 – et creuse même son avance.
Parmi les points forts du Canton figurent notamment une fiscalité modérée pour l'hôtellerie-restauration et des finances publiques solides. Sur le plan des libertés sociales, sa stricte séparation entre l'Etat et l'Eglise ressort particulièrement. Le numéro 1 du classement peut toutefois encore progresser: la charge fiscale pesant sur les entreprises reste très élevée et le frein à l'endettement constitue l'un de ses points faibles.
|Place
|Canton
|Valeur de l'indice
|1
|Argovie
|70,1
|2
|Appenzell Rhodes-Extérieures
|59,4
|3
|Schwytz
|58,7
|4
|Schaffhouse
|58,1
|5
|Principauté de Liechtenstein
|57,1
|6
|Zoug
|56,8
|7
|Bâle-Ville
|56,0
|8
|Grisons
|54,7
|9
|Glaris
|53,5
|10
|Jura
|53,4
|11
|Neuchâtel
|51,9
|12
|Tessin
|51,1
|13
|Obwald
|49,5
|14
|Bâle-Campagne
|49,4
|15
|Zurich
|48,8
|16
|Lucerne
|48,6
|17
|Genève
|48,4
|18
|Vaud
|48,4
|19
|Soleure
|48,2
|20
|Thurgovie
|47,6
|21
|Nidwald
|47,3
|22
|Saint-Gall
|47,3
|23
|Fribourg
|46,7
|24
|Appenzell Rhodes-Intérieures
|46,3
|25
|Berne
|45,3
|26
|Valais
|41,2
|27
|Uri
|40,8
En bas du classement, le Valais cède la dernière place à Uri. La région du Gothard ferme désormais la marche pour plusieurs raisons: dernière pour les libertés sociales et 21e pour les libertés économiques. Ce positionnement n'est pas toutefois pas surprenant: Uri a toujours été mal classé, mais se retrouver tout en bas de la liste reste pour lui une nouveauté.
Plusieurs éléments se sont détériorés: le frein à l'endettement est désormais jugé plus strictement, les heures d'ouverture des magasins, déjà limitées, pèsent davantage, et la solvabilité du Canton a été abaissée. La part de l'Etat, déjà élevée, a encore augmenté, ce que les auteurs de l'étude considèrent comme un point négatif. Mais Uri enregistre aussi des progrès. Par exemple, la pression fiscale effective sur les entreprises a diminué – un point positif pour le sous-indice économique. De plus, le Canton a également enregistré une hausse de son taux d'élucidation des crimes.