Fumer en terrasse bientôt interdit à Genève

Genève pourrait devenir le premier canton suisse à interdire la cigarette sur les terrasses des restaurants pendant les repas. Le Grand Conseil a approuvé une motion en ce sens, demandant au Conseil d'Etat d'élaborer un projet de loi rapidement.

Genève envisage d'interdire la cigarette en terrasse aux heures de repas. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Genève pourrait devenir le premier canton à interdire les cigarettes sur les terrasses des restaurants à l'heure des repas. Le Grand Conseil a accepté vendredi une motion qui demande à l'exécutif de se pencher sur la mise en place d'une telle mesure.

Le texte, qui émane du Centre, a été voté par 48 voix contre 39 et 4 abstentions. Le Conseil d'Etat devra définir les modalités de l'interdiction. Il s'agit notamment de définir les horaires et les périmètres qui seraient visés. Pierre Maudet, chef du Département de la santé, a annoncé le dépôt d'un projet de loi dans un délai rapide.

Interdiction modérée

L'objectif de cette interdiction est de diminuer l'exposition de la population, en particulier les enfants, à la fumée passive. Il s'agit aussi de «dénormaliser le geste de fumer pendant les repas», a relevé la députée verte Louise Trottet. «Il faut aller de l'avant avec cette interdiction super modérée», a insisté le centriste Souheil Sayegh, auteur de la motion.

Les partisans de l'interdiction ont cité les exemples de Milan, Barcelone, Singapour et du Canada, qui ont prohibé la fumée dans les lieux publics. La tendance pour les interdictions de fumer est claire et se poursuit, a souligné le député du Centre Jean-Marc Guinchard.

Restaurateurs inquiets

Attaché à la liberté individuelle, le PLR s'est vivement opposé à cette motion. «Il s'agit d'une dérive qui multiplie les interdictions au risque de fragiliser un secteur économique déjà sous pression», a relevé le PLR Pierre Nicollier. Et de fustiger cette charge additionnelle pour les cafetiers-restaurateurs. Plusieurs députés ont aussi mis en garde contre une application qui sera compliquée. Pour l'élu LJS Stefan Balaban, «Genève ne doit pas devenir la capitale de l'hygiénisme».

Suite à un vote populaire, le canton a interdit la cigarette dans les restaurants en 2009. Cette interdiction a été étendue en 2023 aux aires de jeux, aux arrêts de bus et aux terrains des structures d'accueil préscolaire. Mais cette dernière mesure peine à être appliquée sur le terrain.