Discussions diplomatiques
Ignazio Cassis accueille son homologue chinois au Tessin

Le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis a reçu son homologue chinois Wang Yi à Bellinzone. Cette rencontre marque la 4e ronde du dialogue stratégique Suisse-Chine et coïncide avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.
Publié: il y a 31 minutes
Ignazio Cassis a reçu son homologue chinois Wang Yi, ici devant un des châteaux de Bellinzone.
Photo: Elia Bianchi
ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a accueilli vendredi à Bellinzone son homologue chinois Wang Yi, par ailleurs membre du Bureau politique. La rencontre a eu lieu à l’occasion de la 4e ronde du dialogue stratégique entre la Suisse et la Chine.

Cette visite chinoise en Suisse coïncide en outre avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. La Suisse de Max Petitpierre avait été un des premiers pays occidentaux à reconnaître la République populaire de Mao en 1950.

Au terme de leur discussion, les deux ministres doivent présenter une déclaration commune au pied des murailles de Castelgrande, le plus imposant des trois châteaux médiévaux du chef-lieu tessinois.

