Liée au parti communiste
Un diplomate américain licencié en raison d'une relation avec une Chinoise

L'administration Trump a licencié un employé du département d'Etat pour avoir caché sa relation avec une Chinoise liée au Parti communiste. Le porte-parole a annoncé cette décision, soulignant une politique de tolérance zéro envers les menaces à la sécurité nationale.
Publié: il y a 50 minutes
Tommy Pigott, porte-parole du département d'Etat, a mis en garde: «Nous maintiendrons une politique de tolérance zéro.»
L'administration du président américain Donald Trump a déclaré mercredi avoir licencié un employé du département d'Etat qui n'avait pas révélé sa relation amoureuse avec une ressortissante chinoise. «Le département d'Etat a officiellement mis fin au contrat d'un agent du service diplomatique qui a admis avoir dissimulé une relation amoureuse avec une ressortissante chinoise connue pour ses liens avec le Parti communiste chinois», a déclaré Tommy Pigott, porte-parole du département d'Etat.

Cet employé, dont l'identité n'a pas été révélée, avait déclaré devant les caméras que la ressortissante chinoise «aurait pu être une espionne», a expliqué le département d'Etat, qui n'a toutefois pas précisé s'il existait des preuves d'espionnage contre lui. L'employé licencié a aussi déclaré que le père de sa compagne était «un pur et dur du Parti communiste».

Le département d'Etat a aussi indiqué qu'il s'agissait du premier licenciement connu pris en vertu d'un décret signé par Donald Trump peu après son retour au pouvoir, dans lequel il ordonnait à tous les employés de «mettre fidèlement en oeuvre la politique du président». «Nous maintiendrons une politique de tolérance zéro envers tout employé surpris en train de nuire à la sécurité nationale de notre pays», a déclaré M. Pigott. Au début de l'année, les Etats-Unis ont annoncé qu'ils interdiraient à leurs employés en Chine d'entretenir des relations amoureuses avec des locaux, une mesure rare qui rappelle la guerre froide.

