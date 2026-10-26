Le système de réservation des campings du TCS a été touché par une fuite de données. Environ 15'000 clients ont été avertis après le vol d’informations personnelles, désormais susceptibles d’être utilisées pour des tentatives d’hameçonnage.

Une plateforme du TCS touchée par une fuite de données

Une plateforme du TCS touchée par une fuite de données

ATS Agence télégraphique suisse

Le système de réservation des campings du TCS est victime d’une fuite de données. L’entreprise a averti, à titre préventif, environ 15'000 clients après un vol de données sur la plateforme Camping.Care.

Les auteurs de la cyberattaque ont pu dérober des informations relatives à la clientèle et aux réservations en profitant d’une faille de sécurité internationale du langage de programmation PHP, a indiqué lundi un porte-parole du Touring Club Suisse (TCS) à Keystone-ATS. Il confirmait une information de l’émission «Espresso» de la radio alémanique SRF.

Faille de sécurité comblée

Selon le courrier adressé à la clientèle, des messages WhatsApp frauduleux faisant référence à des réservations existantes ont été signalés. Les auteurs ont utilisé des données telles que les noms, les numéros de téléphone et les numéros de réservation. Selon le TCS, les informations sensibles telles que les coordonnées bancaires et les IBAN n’ont pas été compromises.

La faille de sécurité a entre-temps été comblée. Le Touring Club Suisse a toutefois souligné que les données volées pourraient être utilisées pour des tentatives d’hameçonnage et a appelé à la prudence. TCS Camping n’envoie pas de détails de réservation automatisés, de liens ou de demandes de paiement via WhatsApp.

Les failles dans le langage PHP ont été découvertes mardi dernier et ont entraîné des mises à jour massives chez les exploitants de sites web à travers le monde afin de protéger leurs systèmes.