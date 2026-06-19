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Consultation à Berne
Vers une redevance radio-TV progressive pour les entreprises

Le Conseil fédéral a ouvert vendredi une consultation visant à établir un nouveau modèle tarifaire de la redevance radio-TV auprès des entreprises. Celui-ci devrait devenir progressif et adapté au chiffre d'affaire de chaque entreprise.
Publié: 12:27 heures
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Susanne Wille, directrice générale de la Société suisse de radio-télévision (SSR).
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les entreprises ayant un chiffre d’affaires important devraient payer une redevance radio-TV proportionnellement plus élevée que les entreprises plus petites. Le Conseil fédéral a ouvert vendredi la consultation en vue d'un nouveau modèle tarifaire.

Celui-ci doit être progressif. Il comprendra 60 tranches de chiffre d’affaires, contre 18 actuellement. Ainsi, les entreprises affichant un chiffre d’affaires supérieur à 111 millions de francs s’acquitteront d’une redevance plus élevée qu’aujourd’hui.

La structure actuelle n'est pas conforme à la Constitution

Ce projet répond à une décision du Tribunal fédéral de 2024. Ce dernier a constaté que l’actuelle structure tarifaire dégressive de la redevance des entreprises enfreint le principe d’égalité de droit et qu’elle n’est donc pas conforme à la Constitution. La consultation dure jusqu’au 27 octobre 2026.

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Indépendamment de ce projet, les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1,2 million de francs devront s'acquitter de la redevance. Le seuil, actuellement de 500'000 francs, a été revu à la hausse par le Conseil fédéral dans le cadre du contre-projet à l’Initiative SSR.

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