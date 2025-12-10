DE
Les Blick Winter Awards sont là!
Quelle est la meilleure station de ski de Suisse? Votre avis nous intéresse

En Suisse, certaines stations se distinguent par leurs activités hors-piste. Les Blick Winter Awards récompensent celles offrant le meilleur programme dans la catégorie « Loisirs et divertissement ». Neuf stations s’affrontent pour la première place. A vos votes!
Publié: il y a 33 minutes
Les stations de ski proposent souvent un large éventail d'activités de loisirs en dehors des pistes.
Photo: Getty Images/Westend61
Nikolina Pantic

Une bonne station de ski ne convainc pas seulement par ses descentes parfaitement préparées. C'est aussi l'offre hors-piste qui détermine si une station de ski conquiert le cœur des amateurs de sports d'hiver ou non. 

C'est pourquoi Blick a voulu savoir: quelle station propose l'offre de loisirs et de divertissement la plus variée pour petits et grands? Dans le cadre des Blick Winter Awards, les lecteurs peuvent voter jusqu'au 12 février 2026 pour leurs favoris dans la catégorie «Loisirs et divertissement». Voici les stations de ski participantes. 

Braunwald (Glaris)

Sur la terrasse ensoleillée de Braunwald, loin des voitures et au-dessus d'une mer de brouillard, l'hiver prend des airs de conte de fées. Enfilez vos vêtements chauds, n'oubliez pas vos lunettes de soleil et laissez-vous porter. Ici, chacun choisit sa discipline hivernale: dévaler les 30 kilomètres de pistes de ski alpin ou celle de luge de 3 kilomètres, explorer les sentiers de randonnée, faire de la raquette ou du ski de fond au cœur d'un panorama exceptionnel. A Braunwald, tout est possible!

Braunwald offre un large choix d’activités hivernales: luge, randonnées et ski de fond pour tous les âges.
Photo: DR

Crans-Montana (Valais)

De la vallée du Rhône au glacier de la Plaine-Morte à 3000 m, Crans-Montana offre des panoramas spectaculaires, du Cervin au Mont-Blanc. Facilement accessible en transports publics, cette destination valaisanne conjugue tradition et excellence. Avec 140 km de pistes ensoleillées, une nature préservée, une gastronomie raffinée et une multitude d'activités et d'événements, Crans-Montana séduit toutes les générations.

Crans-Montana enthousiasme avec un programme varié d'événements et d'activités.
Photo: Patrick Guller

Loèche-les-Bains (Valais)

La destination de Loèche-les-Bains regorge d'aventures hivernales. Hors des pistes de ski, découvrez des sentiers pour raquettes, des pistes de luge, 40 km de chemins de randonnée dans un décor immaculé, le nouveau Velogemel-Trail (mélange de vélo et de luge) et 18 km de pistes de ski de fond. Au coucher du soleil, le bar panoramique devient un hotspot après-ski avec DJ et concerts en montagne. Par temps couvert, le centre sportif propose de nombreuses activités, tandis que les bains thermaux invitent à la détente avec des vues féeriques sur l’hiver.

A Loèche-les-Bains, raquettes, luge et nombreuses activités bien-être complètent les plaisirs hors-piste.
Photo: Marco Schnyder

Melchsee-Frutt (Obwald)

Au cœur de la Suisse, à près de 2000 m d'altitude, le haut plateau de Melchsee-Frutt séduit par sa diversité. Son charmant village alpin offre des activités variées, des loisirs en plein air adaptés à toute la famille et de larges espaces de détente. Idéalement situé, il se rejoint en seulement une heure depuis Lucerne en transports publics. Melchsee-Frutt bénéficie d’une neige fiable, garantissant des plaisirs hivernaux en toute sérénité.

L'offre de loisirs à Melchsee-Frutt est vaste - les amateurs de ski de fond y trouveront particulièrement leur compte.
Photo: Tim Kuehn

Mettmen-Alp (Glaris)

Le téléphérique Kies-Mettmen transporte familles, amoureux de la nature, randonneurs à raquettes et skieurs directement jusqu'à Mettmen-Alp (1600 m). Au cœur du Freiberg Kärpf, la plus ancienne réserve d'animaux sauvages d’Europe, ce lieu isolé et mystique invite à la découverte. Sur le «sentier du chamois», une randonnée d'une heure en raquettes permet d'admirer le pays de Glaris, le lac gelé de Mettmen et, avec un peu de chance, d'apercevoir quelques spécimens.

A Mettmen-Alp, il est possible de parcourir tranquillement la réserve naturelle en raquettes sur le «sentier du chamois».
Photo: MAYA RHYNER

Niederbauen (Nidwald et Uri)

Le Niederbauen offre une immersion spectaculaire au-dessus du lac des Quatre-Cantons. En quelques minutes, le téléphérique relie Emmetten (NW) à 1500 m d'altitude, au cœur d’un univers montagnard mêlant panoramas époustouflants, calme et hospitalité authentique. Randonnées hivernales, ski de fond, raquettes, gastronomie locale ou simplement contemplation: le Niederbauen combine détente et expériences uniques. Un véritable secret bien gardé.

La vue panoramique du Niederbauen peut être particulièrement appréciée sur les sentiers de randonnée hivernale ou les pistes de raquettes.
Photo: DR

Elm (Glaris)

Au pays de la légende du ski Vreni Schneider, vous profiterez d'une vue imprenable sur le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO: le Haut lieu tectonique suisse Sardona et son célèbre Martinsloch. A Elm, des pistes de ski impeccables, un snowpark pour les freeriders, une aire de jeu pour les enfants, des paysages de randonnées à couper le souffle... Que demander de plus?

A Elm, l'action est au rendez-vous sur le snowpark pour freeriders ou sur les quatre kilomètres de pistes de luge.
Photo: Maya Rhyner

Télé Evolène (Valais)

Au cœur du Val d'Hérens, le domaine skiable de Télé Évolène séduit par son authenticité et son décor de montagne grandiose. Entre 1400 et 2600 mètres d'altitude, plus de 40 kilomètres de pistes variées et adaptées à tous les niveaux vous attendent. Les skieurs de fond et les randonneurs en raquettes y trouveront également leur compte, tandis que d'agréables buvettes de montagne invitent à une pause gourmande avec vue sur les sommets valaisans.

Télé Evolène attire avec ses plus de 40 kilomètres de pistes et offre un terrain varié pour tous ceux qui aiment les sports d'hiver.
Photo: Télé Evolène

Weissenberge (Glaris)

La terrasse ensoleillée de cette station, située à 1266 mètres d'altitude sur le versant sud ensoleillé du mont Matt, invite à la détente avec ses collines enneigées, le chaleureux refuge de montagne Edelwyss et ses vues magnifiques sur les montagnes environnantes. Les Weissenberge sont réputées pour leur piste de luge et leurs nombreuses randonnées en raquettes. Familles et individus en quête de tranquillité y trouveront soleil, calme et une authentique magie hivernale: un lieu idéal pour se ressourcer et vivre des moments uniques.

Les Weissenberge ne sont pas seulement connues pour leurs journées ensoleillées, mais aussi pour leur grandes pistes de luge.
Photo: Maya Rhyner
Quelles sont les plus belles stations? Votez et gagnez des prix!

Blick recherche les plus beaux domaines skiables de Suisse. Où trouve-t-on les plus belles pistes et quelle station offre le plus d'activités hors-piste? Votez dès maintenant pour vos favoris dans cinq catégories sur winterawards.ch et, avec un peu de chance, gagnez de superbes prix grâce aux Blick Winter Awards 2025/26.

