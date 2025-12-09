DE
FR

Changement climatique en cause
En manque de moyens, un téleski romand tire définitivement la prise

Le téléski de La Chia, près de Bulle, cesse définitivement ses activités. Le conseil d'administration de Monte-Pente Bulle SA a pris cette décision en raison de problèmes structurels et du coût élevé des réparations, dans un contexte de réchauffement climatique.
Publié: il y a 31 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Le téléski de La Chia, près de Bulle, cesse définitivement ses activités (image d'illustration).
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le téléski de La Chia, près de Bulle (FR), va cesser définitivement ses activités. Son conseil d'administration estime ne pas être en mesure d'engager les moyens financiers nécessaires pour réparer des pylônes de cette installation de basse altitude et garantir son exploitation dans le contexte de réchauffement climatique.

Le conseil d’administration de Monte-Pente Bulle SA a annoncé mardi avoir décidé lors de son assemblée générale de mettre un terme définitif à l’exploitation du téléski de La Chia. Cette installation était entrée en service en 1941, puis avait été reconstruite en 1969. Le départ du téléski se situe à 998 mètres et la station d'arrivée à 1309 mètres. L'installation pouvait transporter quelque 800 personnes par heure.

Déjà fermée l'hiver dernier

Depuis l’hiver dernier, plusieurs pylônes se sont déplacés en raison de mouvements du terrain. L’entreprise spécialisée mandatée pour analyser la situation a confirmé qu'elle ne pourrait pas garantir l’absence de nouveaux déplacements durant la saison.

La station n’avait déjà pas pu ouvrir l’hiver dernier à cause de ce défaut structurel. Le coût de la réparation s’élève à 7000 francs, une dépense que Monte-Pente Bulle estime n'avoir pas les moyens d’assumer. A cela s'ajoute un investissement supplémentaire d’environ 100’000 francs pour garantir l’exploitation du téléski après l’échéance de la concession fixée à mars 2027.

Quelles sont les plus belles stations? Votez et gagnez des prix!

Blick recherche les plus beaux domaines skiables de Suisse. Où trouve-t-on les plus belles pistes et quelle station offre le plus d'activités hors-piste? Votez dès maintenant pour vos favoris dans cinq catégories sur winterawards.ch et, avec un peu de chance, gagnez de superbes prix grâce aux Blick Winter Awards 2025/26.

Blick recherche les plus beaux domaines skiables de Suisse. Où trouve-t-on les plus belles pistes et quelle station offre le plus d'activités hors-piste? Votez dès maintenant pour vos favoris dans cinq catégories sur winterawards.ch et, avec un peu de chance, gagnez de superbes prix grâce aux Blick Winter Awards 2025/26.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus