Des circonstances mystérieuses
Onze chiens meurent dans une pension canine à Zurich

Une tragédie frappe une pension canine à Zurich: onze chiens sont morts dans des circonstances mystérieuses. Les premiers indices suggèrent un empoisonnement.
Publié: 17:59 heures
Une enquête est en cours pour déterminer comment les chiens ont perdu la vie. (Image symbolique)
Photo: keystone-sda.ch
Johannes Hillig

Onze chiens sont décédés dans une pension canine à Uster (ZH). Les circonstances exactes de la mort des animaux restent floues, mais les premiers indices suggèrent un empoisonnement.

Vendredi soir, un propriétaire de chien a signalé à la police le décès de son animal dans une pension canine, indique lundi la police cantonale zurichoise. Cette dernière a mené des investigations sur place et il s'est avéré que onze chiens au total étaient morts durant la nuit.

Empoisonnement possible

Un autre chien, présentant des symptômes d'empoisonnement possible, a été emmené à l'hôpital vétérinaire de Zurich. L'animal a survécu, précise le communiqué.

Les premiers éléments de l'enquête laissent supposer un empoisonnement. Des échantillons ont été envoyés à un laboratoire pour analyse toxicologique. Une enquête a été ouverte.

