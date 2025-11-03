Onze chiens meurent dans une pension canine à Zurich

Onze chiens sont décédés dans une pension canine à Uster (ZH). Les circonstances exactes de la mort des animaux restent floues, mais les premiers indices suggèrent un empoisonnement.
Vendredi soir, un propriétaire de chien a signalé à la police le décès de son animal dans une pension canine, indique lundi la police cantonale zurichoise. Cette dernière a mené des investigations sur place et il s'est avéré que onze chiens au total étaient morts durant la nuit.
Empoisonnement possible
Un autre chien, présentant des symptômes d'empoisonnement possible, a été emmené à l'hôpital vétérinaire de Zurich. L'animal a survécu, précise le communiqué.
Les premiers éléments de l'enquête laissent supposer un empoisonnement. Des échantillons ont été envoyés à un laboratoire pour analyse toxicologique. Une enquête a été ouverte.