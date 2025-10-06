Au menu de ce lundi 6 octobre: une attaque de chien en Valais, la nouvelle caserne des gardes suisses à Rome, une affaire sordide à Genève, les jeunes face aux réseaux sociaux et enfin une performance sportive hors normes.

Dressé par l'armée, le chien était la propriété d'un employé de police valaisan (image d'illustration). Photo: keystone-sda.ch

C'est lundi et pour bien commencer la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un résumé des actus suisses à ne pas manquer en ce 6 octobre.

1 La police valaisanne dans la tourmente

La communication de la police cantonale valaisanne concernant l'attaque d'un chien sur un enfant de sept ans en novembre 2024 dans le Haut-Valais soulève des questions, écrit lundi «Walliser Bote». Alors que la police parlait de blessures légères, les médecins de l'hôpital évoquent des blessures graves. L'animal était en outre un chien de protection dressé par l'armée suisse et son propriétaire un employé de la police cantonale valaisanne, précise le journal. L'office vétérinaire cantonal a recommandé d'euthanasier le canidé, tout comme le chef du service cynophile de l'armée. Le chien est toujours en vie, constate le journal. Interrogée, la police valaisanne renvoie à une «procédure pénale privée».

2 Facture salée pour la caserne des gardes suisses

La fondation chargée de la construction au Vatican de la nouvelle caserne de la Garde suisse pontificale va présenter un nouveau budget pour le projet à la fin de l'année, écrit lundi la «Neue Zürcher Zeitung». Face aux prix de la construction qui ont augmenté de 35% à Rome par rapport à 2022, le président du conseil de fondation Jean-Pierre Roth ne veut pas avancer de chiffres. Selon des estimations, le coût du projet avoisinerait désormais 70 millions de francs. Il était estimé jusqu'à présent à 50 millions. La fondation veut lancer une nouvelle campagne de collecte de fonds et va prendre contact avec les bailleurs de fonds, soit la Confédération et les cantons, précise Jean-Pierre Roth.

3 Une affaire sordide rejugée à Genève

L'affaire dite «de la plume» repasse devant la cour de justice cantonale lundi à Genève. L'ancien notaire soleurois doit à nouveau convaincre qu'il n'a pas voulu tuer sa femme. Le septuagénaire avait fourni deux versions: il l'avait d'abord trouvée morte dans sa salle de bain, puis avait avoué avoir menti «par honte», car elle était en réalité morte lors d'un jeu sexuel d'asphyxie. Sa peine de prison était passée de 13 à trois ans ferme. Mais le Tribunal fédéral n'a pas été convaincu par cette décision, renvoyant l'homme devant la justice genevoise.

4 Les jeunes bientôt privés de réseaux sociaux?

Les jeunes doivent être mieux protégés dans leur utilisation des réseaux sociaux, préconise lundi dans les journaux alémaniques du groupe Tamedia le président de l'association des directeurs d'écoles de Suisse alémanique (VSLCH), Thomas Minder. «Les réseaux sociaux devraient être interdits aux mineurs», estime-t-il, soulignant que les adultes ne sont déjà pas en mesure d'utiliser ces applications de manière raisonnable. «Voulons-nous vraiment que des algorithmes soient développés pour avoir une emprise sur les cerveaux encore immatures de nos enfants?», interroge-t-il.

5 La perf' folle de ces ultramarathoniens

Un groupe d'adeptes de l'ultramarathon ont parcouru dimanche quatre fois la distance entre Morat et Fribourg lors de la 91e édition de la célèbre course pédestre fribourgeoise reliant les deux communes, relate lundi «La Liberté» sur son site en ligne. «Nous avons fait Fribourg-Morat-Fribourg-Morat-Fribourg, en 08h20», indique l'un des membres du groupe Jessy Aellen, soit 72 kilomètres au lieu des 17,17 km du parcours principal. En 2024, le groupe avait couru trois fois la distance. «Les 17 bornes de plus par rapport à l'année passée ont fait mal. De même que le départ à 03h00 du matin, sous l'orage», précise M. Aellen.