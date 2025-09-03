DE
Logement détruit par le feu
Leur chien meurt dans l'incendie de leur maison à Cheyres (FR)

Une villa a été détruite par les flammes ce matin aux alentours de 7h30 à Cheyres (FR). Les habitants ont pu être évacués, mais leur chien est mort dans les flammes, fait savoir la police cantonale.
Publié: il y a 32 minutes
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Un incendie s'est déclaré aux alentours de 7h30 ce mercredi 3 septembre dans une villa à Cheyres, prévient la police cantonale fribourgeoise. 

Les deux locataires de la villa et les trois locataires des deux villas contiguës ont pu être évacués, mais leurs maisons ont été détruites. 

Le chien est décédé

Les habitants des trois villas ont pu être relogés, mais malheureusement, le chien de la villa en feu est mort dans l'incendie, fait savoir la police. 

Les sapeurs-pompiers du Bataillon Broye ont réussi à maîtriser le feu et une enquête est en cours pour comprendre comment l'incendie a pu se déclencher. 

