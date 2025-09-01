DE
Alertswiss met en garde
Un quartier résidentiel de Viège envahi par la fumée d'un incendie

Un incendie s'est déclaré lundi midi à Viège. Alertswiss met en garde contre un fort dégagement de fumée.
Publié: 14:26 heures
|
Dernière mise à jour: 14:27 heures
Il y a le feu en Valais, dans la commune de Viège.
Photo: Leserreporter
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Une épaisse fumée blanche s’est répandue au-dessus de la commune de Viège, en Valais, après qu’un incendie se soit déclaré dans un quartier résidentiel. Des témoins sur place ont signalé un fort dégagement de fumée.

«Fort dégagement de fumée»

L’application d’alerte Alertswiss a immédiatement demandé à la population de fermer toutes les fenêtres. «L’incendie entraîne un fort dégagement de fumée», peut-on lire sur la plateforme. Les autorités cantonales ont également invité les riverains à éteindre les climatiseurs et les systèmes de ventilation afin d’éviter toute propagation de la fumée à l’intérieur des habitations.

Les circonstances exactes du sinistre ne sont pas encore connues. La police cantonale valaisanne est intervenue sur place et confirme la poursuite des opérations.

Développement suit

