Un mineur a avoué être l'auteur de trois incendies à Grandval, dans le canton de Berne, entre décembre et août. Les faits ont causé des dégâts importants, rendant un immeuble inhabitable. L'accusé devra répondre de ses actes devant la justice des mineurs.

L'auteur présumé de trois incendies dans le canton de Berne identifié

Le Ministère public cantonal des mineurs et la Police cantonale bernoise ont identifié l'auteur présumé de trois incendies survenus entre décembre et août à Grandval. L'individu, encore mineur, a reconnu les faits et devra répondre de ses actes devant la justice.

Les faits sont survenus en décembre dernier, ainsi qu’à deux reprises au mois d’août de cette année, a indiqué vendredi la police cantonale dans un communiqué. Il s'agit de trois incendies qui s’étaient déclarés dans deux bâtiments sis dans la localité proche de Moutier.

Le premier, le 4 décembre, avait rendu l'immeuble inhabitable, sans provoquer de blessés. Le deuxième et le troisième ont eu lieu le 1er août et le 20 août. Il s'est agi de départs de feu accompagnés d’un important dégagement de fumée dans un ancien établissement de restauration.

Les investigations ont permis d’établir un lien entre les trois événements et d’identifier un auteur présumé. Ce dernier est un mineur domicilié dans le canton de Berne. Il a reconnu les faits et devra répondre de ses actes devant le Ministère public des mineurs.