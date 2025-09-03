DE
Le cours de sciences part en fumée
Intervention à Romont, pour un incendie dans une salle de classe

Une poubelle en feu à la suite d'un cours de sciences, et les pompiers débarquent. Ce mardi à Romont (FR), un début d'incendie s'est déclaré au cycle d'orientation de la Glâne. Il n'y a eu aucun blessé parmi les élèves, qui n'ont pas eu école jusqu'au lendemain.
Pompiers, ambulance et police ont accouru à l'école de la Glâne, mardi à Romont. En classe de sciences, une poubelle a pris feu.
Photo: Police cantonale de Fribourg
Léo Michoud

En cours de sciences, il y a parfois des expériences qui tournent mal. A l'image du départ d'incendie de ce mardi 2 septembre au cycle d'orientation de la Glâne, à Romont (FR). La police cantonale de Fribourg indique mercredi avoir dû intervenir à l'école, peu avant 13h, en compagnie des pompiers.

Dans une salle de classe, c'est un dégagement de fumée qui a inquiété. «Le départ du feu se situe vers une poubelle placée dans la classe de sciences, qui a été partiellement endommagée», précise la police.

La faute à une négligence

Les sapeurs-pompiers du bataillon Sud ont rapidement maîtrisé les flammes. Les ambulanciers présents sur place ont consulté neuf adultes et 24 élèves «à titre préventif». Aucune prise en charge médicale n'a été nécessaire.

Une enquête est en cours sur les raisons de cet incendie. C'est «probablement suite à une négligence», s'avance le communiqué des autorités. Le montant des dégâts n’est pas encore estimé.

Tous les élèves de l'établissement ont été évacués et renvoyés à la maison pour le reste de la journée. «Les cours ont pu reprendre normalement ce matin», rassure la police.

