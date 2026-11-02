Dès ce lundi, la nouvelle carte d’identité biométrique suisse est disponible. Munie d’une puce avec photo et empreintes digitales, elle offre une sécurité renforcée et facilite les voyages dans l’UE.

La Suisse lance sa nouvelle carte d'identité biométrique avec puce ce lundi

La Suisse lance sa nouvelle carte d'identité biométrique avec puce ce lundi

ATS Agence télégraphique suisse

La nouvelle carte d'identité biométrique suisse est disponible dès lundi, les citoyens conservant le choix entre une carte d'identité avec ou sans puce. Dotée d'une sécurité renforcée et répondant aux standards européens, elle constitue un modèle d'avenir pour voyager dans l'Union européenne (UE), selon la Confédération.

La nouvelle carte d'identité est munie d'une puce contenant une image du visage ainsi que deux empreintes digitales. Elle offre ainsi une protection renforcée contre les manipulations et les falsifications, indique lundi la Confédération dans un communiqué. Les cartes d'identité non biométriques restent valables en Suisse et pour voyager dans l'UE jusqu'à leur date d'expiration.

Demandes possibles dès maintenant

Les personnes intéressées à acquérir la carte d'identité biométrique peuvent en faire la demande auprès des services cantonaux chargés de délivrer les passeports et les cartes d'identité ainsi qu'auprès des représentations suisses à l'étranger. Ils peuvent aussi effectuer la demande en ligne. Comme pour le passeport biométrique, les requérants doivent se présenter auprès du service compétent pour faire enregistrer leurs données biométriques.

Les citoyens sont libres d'opter ou non pour ce nouvel outil. Pour les personnes qui voyagent au sein de l'UE et qui souhaitent disposer d'un document d'identité moderne, pouvant être lu et vérifié par voie électronique, il est recommandé d'opter pour une carte d'identité biométrique. En revanche, pour les personnes qui souhaitent prouver leur identité exclusivement en Suisse, la carte d'identité non biométrique suffit.

La carte d'identité biométrique ne doit pas être confondue avec l'identité électronique (e-ID). La première est un document officiel d'identité ou de voyage. La seconde permettra notamment de prouver son identité en ligne, mais ne pourra pas être utilisée comme document de voyage.