La guerre en Iran fait trembler les marchés mondiaux et le SMI a chuté de plus de 3% cette semaine. Un expert analyse les conséquences directes pour les rentes suisses.

Nos retraites sont-elles menacées par la guerre en Iran?

Ruedi Studer

La guerre en Iran inquiète fortement les investisseurs et provoque des mouvements importants sur les marchés financiers mondiaux. Les bourses, comme le Swiss Market Index (SMI) ou d'autres indices en Europe, aux Etats‑Unis et en Asie, ont d'abord chuté avant parfois de rebondir, reflétant l'incertitude et la nervosité des marchés face à ce conflit et à ses conséquences économiques.

Ces fluctuations affectent aussi les caisses de pension suisses, qui investissent une part de leurs fonds en actions. Les pertes potentielles se répercutent donc sur leur bilan. Faut-il craindre pour nos retraites?

Les caisses restent solides

«Nos caisses de pension sont solides et supportent bien les périodes boursières difficiles», déclare Lukas Müller-Brunner, directeur de l'Association Suisse des Institutions de Prévoyance ASIP. Selon lui, le temps écoulé est encore trop court pour tirer des conclusions définitives, mais même face à une crise majeure, les caisses restent, en principe, bien préparées.

«Les années 2024 et 2025 ont été très favorables aux placements, ce qui a permis de renforcer fortement les réserves», explique l'expert. «Ce matelas solide permet d'encaisser sans difficulté les secousses des marchés boursiers».

Selon le dernier moniteur des caisses de pension de Swisscanto, le taux de couverture pondéré des caisses privées a atteint 120,9% en janvier, un niveau jamais vu depuis 2022. Pour les caisses publiques, le taux est de 115,7 % pour les caisses à capitalisation totale et de 92,4 % pour celles à capitalisation partielle, soit les plus hauts niveaux observés depuis le début de l'enquête il y a 25 ans.

Une résilience prouvée face aux crises passées

«Les caisses de pension protègent le capital des assurés. Même en cas de krach boursier, aucun argent n'est perdu si les réserves sont suffisantes», explique Lukas Müller-Brunner. Lors de crises passées — de la crise financière de 2008 à la pandémie de Covid‑19 ou à la guerre en Ukraine — les institutions de prévoyance ont montré une grande résilience.

L'expert attribue cela à la stratégie de placement à long terme des caisses de pension. «Elles investissent de façon très diversifiée sur un horizon étendu, ce qui permet d'absorber les fortes fluctuations », précise-t-il.

Ainsi, en période de crise, il n'est pas nécessaire de vendre immédiatement les actions: on peut laisser la baisse du marché se stabiliser. «Cette stratégie peut sembler discrète, mais elle assure la sécurité des rentes professionnelles même en temps de crise», conclut Lukas Müller-Brunner.