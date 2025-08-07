Dernière mise à jour: il y a 12 minutes

Les prix des lettres en courrier A et en courrier B ainsi que ceux des colis Priority n'augmenteront pas l'année prochaine. La plupart des hausses de prix demandées par la Poste ne seront pas mises en œuvre en 2026, annonce jeudi Monsieur Prix.

Monsieur Prix limite les hausses de tarifs demandées par la Poste

Monsieur Prix limite les hausses de tarifs demandées par la Poste

Les envois individuels de courrier A et B, seront épargnés par les hausses de tarifs (image d'illustration). Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

Les prix des lettres en courrier A et en courrier B ainsi que ceux des colis Priority n'augmenteront pas l'année prochaine. La plupart des hausses de prix demandées par la Poste ne seront pas mises en oeuvre en 2026, annoncent jeudi Monsieur Prix et l'entreprise.

La Poste avait soumis au Surveillant des prix des hausses de tarifs de l'ordre de 70,9 millions de francs pour 2026, en se référant aux défis posés par le financement du service universel, rappellent les services de Stefan Meierhans. Après «d'intenses négociations», les deux parties ont trouvé un accord amiable pour que la majeure partie des hausses prévues ne soit pas appliquée, ajoutent-ils.

Le Surveillant des prix «reconnaît des évolutions négatives dans certains secteurs, notamment en ce qui concerne le volume de courrier». Il est toutefois «arrivé à la conclusion, au vu du bon résultat enregistré en 2024, qu'aucune mesure pour accroître les recettes n'est nécessaire en 2026».

Vingt millions de hausse

En conséquence, des hausses de prix ne seront possibles qu'à concurrence de 20,8 millions de francs sur les 70,9 millions visés. Elles concerneront notamment les colis Economy, qui coûteront 50 centimes de plus l'an prochain. Par exemple, un colis Economy jusqu'à 2 kilos coûtera désormais 9 francs au lieu de 8,50 francs, indique l'entreprise dans un communiqué.

Les tarifs seront également adaptés pour les envois en nombre de courrier B, les envois internationaux de marchandises et les envois non adressés. «Ainsi, malgré la hausse des coûts, les prix pour la clientèle privée demeurent en grande partie inchangés», souligne la Poste, qui affirme rester en contact avec Monsieur Prix.

Compensations

Ces augmentations devront toutefois «être compensées de sorte que leur effet reste neutre sur le résultat», précise le Surveillant des prix.

Pour les particuliers, la compensation se fera par le biais de «crédits de valeur»: les personnes qui affranchiront un colis «Suisse» via l'application de la Poste ou en ligne entre décembre et février recevront un crédit de 5 francs sur leur compte client personnel. Cet avoir pourra être utilisé jusqu'à fin 2026 pour n'importe quelle offre postale accessible en ligne ou via l'app.

En outre, pour les particuliers toujours, les colis affranchis en ligne ou via l'application seront collectés gratuitement en 2026. Les clients commerciaux bénéficieront quant à eux au premier semestre 2026 d'un rabais en ligne plus important sur les envois PostPac Economy (2 francs au lieu de 1,50).

Levée du courrier avancée

Dans son communiqué, la Poste affirme qu'elle entend continuer à assurer le service public «sans recourir à l'argent des contribuables», en dépit de l'augmentation des coûts et du recul du volume des lettres. Pour y parvenir, elle s'adapte aux nouvelles conditions du marché.

Pour réduire les coûts, l'entreprise va avancer les heures de levée d'environ 5% des boîtes aux lettres publiques à partir de ce lundi 11 août. Pour environ 700 des plus de 14'000 boîtes aux lettres du pays, la levée aura désormais lieu dans le cadre des tournées régulières de distribution matinales.

Cette mesure permettra un gain d'efficacité. «Il sera ainsi possible d'éviter des courses supplémentaires, d'économiser des ressources et de gagner en rentabilité sans porter atteinte au service universel», écrit la Poste. Le géant jaune a informé les communes concernées en juillet à propos des adaptations.