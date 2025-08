Les projets du Conseil fédéral pour assouplir les services postaux en Suisse rencontrent une forte opposition. Les critiques portent sur la flexibilité des délais de livraison et la distribution dans les zones habitées à l'année, suscitant des inquiétudes.

Livraisons plus lentes? Le projet qui fâche autour de la Poste

ATS Agence télégraphique suisse

Les projets du Conseil fédéral d'accorder plus de flexibilité à la Poste sont fortement combattus. Les critiques visent principalement l'assouplissement proposé des délais de livraison des lettres, des colis et des quotidiens et l'obligation de distribuer les envois postaux dans toutes les zones habitées à l'année.

Le projet du gouvernement veut notamment contraindre la Poste à distribuer les envois postaux dans «toutes les zones habitées à l'année», et non plus, comme prescrit depuis 2021, dans toutes les «maisons» habitées à l'année.

Délais de distribution

Une mesure rejetée notamment par le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), l'Union syndicale suisse (USS), l'Union des communes suisses, l'Union suisse des paysans et la Société suisse d'économie alpestre (SAV). Des cantons comme le Valais et Uri disent aussi non.

Pas question non plus d'assouplir les délais de distribution à domicile du courrier. Le projet prévoit que la Poste soit tenue de respecter à 90% le délai de livraison pour les lettres, les colis et les quotidiens en abonnement. Actuellement, ces délais sont de 97%, respectivement 95% pour les quotidiens.

A l'unisson, les cantons, l'Union des communes suisses, la SAB, l'USS et Economiesuisse affirment que si les journaux sont distribués plus tard, ils perdent en attractivité. Et rappellent que le Parlement a décidé lors de sa session de mars d'augmenter pour sept ans l'aide indirecte à la presse, ce qui comprend explicitement le soutien à la distribution matinale des journaux.