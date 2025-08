Les prix sont demeurés stables en juillet en Suisse

L'appréciation du franc a une nouvelle fois permis de limiter l'inflation importée. (archive) Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

Les prix à la consommation sont restés stables en juillet. Alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) a stagné à 107,8 points au regard de juin, le renchérissement a atteint 0,2% sur un an. A l'image du mois précédent, l'accélération des tarifs pour les produits locaux a compensé le recul plus marqué des coûts pour les biens importés. La stabilité de l'indice par rapport au mois précédent résulte de tendances opposées, qui se sont dans l'ensemble compensées, écrit lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. L'inflation sous-jacente, soit sans les produits frais et saisonniers ainsi que l'énergie et les carburants, s'est contractée de 0,1% sur un mois et a augmenté de 0,8% en l'espace d'un an.

Les données se sont révélées conformes aux attentes. Les économistes sondés par l'agence AWP avaient en effet tablé sur un taux d'inflation entre 0,0% et 0,1% sur un an. Cependant, la variation mensuelle s'est révélée plus forte que prévu, les experts ayant misé sur une valeur entre -0,3% et -0,2%.

Alors que les prix des produits locaux ont progressé de 0,7% comparé à juillet 2024, ceux des produits importés ont chuté de 1,4%. Le tassement reflète en particulier le repli des prix du pétrole et l'appréciation du franc, notamment face au dollar, la vigueur de la devise helvétique rendant les denrées importées moins onéreuses.

Baisse du mazout

Parmi les catégories de produits, les plus fortes baisses ont été observées pour le prix du mazout (-12,7% sur un an), de l'essence (-8,2%), des transports aériens (-6%) et de la location de voiture (-4,2%).

Alors que les prix de l'alimentation et des boissons non alcoolisées ont fléchi de 0,6% en l'espace de douze mois, ceux du chocolat se sont en parallèle envolés de 13,7%. Les loyers, principal poste de dépense d'une majorité de Suisses, ont augmenté de 2,6% sur un an, maintenant le rythme déjà observé en juin. Ajustée de ce dernier élément, l'inflation a reculé de 0,3%.

La baisse actuelle des taux d'intérêt de référence hypothécaire aura peu d'effet cette année sur les prix moyens des loyers en Suisse, ajoute l'expert. L'inflation est restée dans la zone que la Banque nationale suisse (BNS) assimile à la stabilité des prix, soit un indice des prix à la consommation (IPC) entre 0% et 2%. Pour défendre cet objectif, l'institut d'émission avait abaissé mi-juin son taux directeur de 25 points de base à 0%, incitant ainsi entreprises et particuliers à la consommation plutôt qu'à l'épargne.

Dès fin septembre, la BNS pourrait décider d'une nouvelle baisse de son taux directeur et d'un passage en territoire négatif à -0,25%, pour plusieurs raisons structurelles et techniques, note M. Jurus. D'abord, l'environnement économique suisse reste marqué par une inflation très faible, une appréciation continue du franc, alors que les tensions commerciales pèsent sur les exportations. Dans ce contexte, un taux négatif constituerait un outil défensif pour desserrer les conditions financières et éviter un resserrement monétaire non désiré.

D'autant plus que la banque centrale helvétique a préparé le terrain à un retour aux taux négatifs, comme le montre sa politique actuelle de rémunération différenciée, poursuit Arthur Jurus. Depuis juin 2025, bien que le taux directeur soit officiellement à 0%, les dépôts à vue excédentaires (au-delà des seuils alloués aux banques) sont rémunérés à -0,25%. Ce mécanisme permet de maintenir le SARON légèrement en territoire négatif (autour de -0,05 %), tout en conservant une marge de manœuvre opérationnelle.