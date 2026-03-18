Payer à l'étranger peut être compliqué et une carte de débit reste souvent la solution la plus simple. Les écarts entre cartes sont importants. Une nouvelle analyse montre les meilleurs prestataires.

Mieux vaut ne pas sortir ces cartes de crédit lorsque vous voyagez à l'étranger

Mieux vaut ne pas sortir ces cartes de crédit lorsque vous voyagez à l'étranger

Nathalie Benn

Les vacances à l'étranger offrent des expériences inédites et de beaux souvenirs. Mais parfois, le retour à la maison réserve une mauvaise surprise: la facture de la carte de crédit. Selon le prestataire, les frais liés aux paiements à l'étranger peuvent être très élevés. Il est donc vivement conseillé de vérifier les conditions avant le départ. Pour un budget vacances de 3000 francs, choisir la bonne carte peut permettre d'économiser jusqu'à 180 francs, selon une récente analyse du service de comparaison Moneyland.

En général, voyager à l'étranger coûte moins cher avec une carte de débit qu'avec une carte de crédit, que la banque applique ou non une taxe de base. Cependant, les frais varient fortement selon les cartes: certains frais supplémentaires peuvent atteindre jusqu'à 170 francs.

Parmi les fournisseurs de cartes de débit sans frais de base, c'est la banque coopérative bâloise WIR qui se distingue. Pour des dépenses de 3000 francs, il ne faut payer qu'un franc supplémentaire – à condition de régler en euros. En dollars ou en baht thaïlandais, aucun frais supplémentaire n'est appliqué. Les néobanques Alpian et Wise complètent le podium, tandis que la Banque cantonale de Bâle, UBS et la Banque Migros se révèlent nettement plus coûteuses.

Voici le montant que vous payez en plus lorsque vous utilisez votre carte de débit*

Sans frais de base

Fournisseur Si vous payez en euros Si vous payez en dollars américains Si vous payez en bahts thaïlandais 1. Banque WIR 1 0 0 2. Alpian 6 6 28 3. Wise 8 8 15 4. NEON-free 20 23 38 5. Revolut 24 23 31 6. Swissquote 29 29 73 7. Yuh 29 27 28 8. Banque cantonale de Zurich 48 50 65 9. Banque Cler 59 100 118 10. Valiant 70 73 118 11. Banque cantonale de Bâle 111 153 170 12. UBS 113 118 144 13. Banque Migros 125 128 164

*Toutes les estimations se fondent sur un montant de dépenses de 3000 francs.

Certaines banques proposent des conditions plus avantageuses pour les achats à l'étranger. Mais il faut pour cela payer une taxe de base qui, selon le prestataire, peut s'élever à plus de 200 francs par an.

La Banque cantonale de Lucerne ainsi que les néobanques Revolut et Neon proposent les tarifs les plus avantageux pour ce type de carte de débit, tandis que Raiffeisen et la Banque Cler sont plus coûteuses. A noter que les frais de base ne sont pas pris en compte dans cette analyse.

Avec frais de base

Fournisseur Si vous payez en euros Si vous payez en dollars américains Si vous payez en bahts thaïlandais 1. Banque cantonale de Lucerne (Debit Black) 3 4 23 2. Revolut (Plus, Premium, Standard) 7 5 14 3. NEON-free (Plus, Global, Metal) 10 13 27 4. Banque cantonale de Lucerne (Debit Prime) 40 45 58 5. Banque cantonale de Lucerne (Debit Classic) 74 76 92 6. Postfinance 82 82 100 7. Raiffeisen 104 107 103 8. Banque Cler 111 153 170

Payer par carte de crédit engendre des frais nettement plus élevés. Or, à l'étranger, les commerces, les hôtels et les agences de location de voitures n'acceptent souvent que les cartes de crédit. Il est donc important de comparer les frais. Selon l'analyse, la carte Key4 d'UBS offre les meilleures conditions parmi les cartes de crédit avec cotisation annuelle.

Voici combien vous payez en plus lorsque vous sortez votre carte de crédit

Cartes avec cotisation