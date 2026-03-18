Les vacances à l'étranger offrent des expériences inédites et de beaux souvenirs. Mais parfois, le retour à la maison réserve une mauvaise surprise: la facture de la carte de crédit. Selon le prestataire, les frais liés aux paiements à l'étranger peuvent être très élevés. Il est donc vivement conseillé de vérifier les conditions avant le départ. Pour un budget vacances de 3000 francs, choisir la bonne carte peut permettre d'économiser jusqu'à 180 francs, selon une récente analyse du service de comparaison Moneyland.
En général, voyager à l'étranger coûte moins cher avec une carte de débit qu'avec une carte de crédit, que la banque applique ou non une taxe de base. Cependant, les frais varient fortement selon les cartes: certains frais supplémentaires peuvent atteindre jusqu'à 170 francs.
Parmi les fournisseurs de cartes de débit sans frais de base, c'est la banque coopérative bâloise WIR qui se distingue. Pour des dépenses de 3000 francs, il ne faut payer qu'un franc supplémentaire – à condition de régler en euros. En dollars ou en baht thaïlandais, aucun frais supplémentaire n'est appliqué. Les néobanques Alpian et Wise complètent le podium, tandis que la Banque cantonale de Bâle, UBS et la Banque Migros se révèlent nettement plus coûteuses.
Voici le montant que vous payez en plus lorsque vous utilisez votre carte de débit*
Sans frais de base
|Fournisseur
|Si vous payez en euros
|Si vous payez en dollars américains
|Si vous payez en bahts thaïlandais
|1. Banque WIR
|1
|0
|0
|2. Alpian
|6
|6
|28
|3. Wise
|8
|8
|15
|4. NEON-free
|20
|23
|38
|5. Revolut
|24
|23
|31
|6. Swissquote
|29
|29
|73
|7. Yuh
|29
|27
|28
|8. Banque cantonale de Zurich
|48
|50
|65
|9. Banque Cler
|59
|100
|118
|10. Valiant
|70
|73
|118
|11. Banque cantonale de Bâle
|111
|153
|170
|12. UBS
|113
|118
|144
|13. Banque Migros
|125
|128
|164
*Toutes les estimations se fondent sur un montant de dépenses de 3000 francs.
Certaines banques proposent des conditions plus avantageuses pour les achats à l'étranger. Mais il faut pour cela payer une taxe de base qui, selon le prestataire, peut s'élever à plus de 200 francs par an.
La Banque cantonale de Lucerne ainsi que les néobanques Revolut et Neon proposent les tarifs les plus avantageux pour ce type de carte de débit, tandis que Raiffeisen et la Banque Cler sont plus coûteuses. A noter que les frais de base ne sont pas pris en compte dans cette analyse.
Avec frais de base
|Fournisseur
|Si vous payez en euros
|Si vous payez en dollars américains
|Si vous payez en bahts thaïlandais
|1. Banque cantonale de Lucerne (Debit Black)
|3
|4
|23
|2. Revolut (Plus, Premium, Standard)
|7
|5
|14
|3. NEON-free (Plus, Global, Metal)
|10
|13
|27
|4. Banque cantonale de Lucerne (Debit Prime)
|40
|45
|58
|5. Banque cantonale de Lucerne (Debit Classic)
|74
|76
|92
|6. Postfinance
|82
|82
|100
|7. Raiffeisen
|104
|107
|103
|8. Banque Cler
|111
|153
|170
Payer par carte de crédit engendre des frais nettement plus élevés. Or, à l'étranger, les commerces, les hôtels et les agences de location de voitures n'acceptent souvent que les cartes de crédit. Il est donc important de comparer les frais. Selon l'analyse, la carte Key4 d'UBS offre les meilleures conditions parmi les cartes de crédit avec cotisation annuelle.
Voici combien vous payez en plus lorsque vous sortez votre carte de crédit
Cartes avec cotisation
|Fournisseur
|Si vous payez en euros
|Si vous payez en dollars américains
|Si vous payez en bahts thaïlandais
|1. UBS Key4
|25
|28
|42
|2. Raiffeisen
|98
|100
|99
|3. Banque Cler & Banques Cantonales
|108
|117
|95
|4. Mastercard Postfinance
|112
|115
|151
|5. Mastercard UBS
|113
|117
|152
|6. Visa Postfinance
|115
|117
|155
|7. Visa UBS
|117
|119
|156
|8. Valiant
|122
|125
|170
|9. Cornèrcard
|123
|120
|153
|10. Swiss Miles & More / American Express
|130
|136
|180
|11. Mastercard Cembra
|143
|146
|173
|12. Liberty Card
|147
|144
|177