L'UDC veut relever la vitesse à 130 km/h sur les autoroutes

Au menu de ce vendredi 12 décembre: l'UDC propose 130 km/h sur les autoroutes, la banque Reyl perd contre Tamedia, la Suisse obtient plus de marge pour ses négociations avec les USA, un compromis trouvé pour UBS et le référendum pour le service civil peine à décoller.

Le week-end est à nos portes, amis lecteurs! Pour vous accompagner sur ces derniers mètres, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer ce vendredi 12 décembre. C'est parti!

1 L'UDC veut des autoroutes à 130 km/h

Le conseiller national Andreas Glarner (Union démocratique du centre (UDC) /AG) juge que les limitations de vitesses actuelles sont trop basses et propose de relever la limite à 130km/h sur les autoroutes et à 100km/h sur les routes principales, rapporte le quotidien «24 heures» ce vendredi. Selon lui, les voitures sont aujourd'hui plus sûres et moins polluantes qu'en 1985, et les accidents graves auraient diminué malgré le trafic en hausse. La proposition suscite une forte opposition à gauche, notamment de la part de Delphine Klopfenstein Broggini (Les Vert-e-s/GE), qui met en avant les risques supplémentaires d’accidents et les émissions de CO2. Le Bureau de prévention des accidents estime, lui, qu'une hausse de 10 km/h engendrerait jusqu'à 15 décès et une centaine de blessés graves par an.

2 La justice genevoise refuse la plainte de la banque Reyl contre Tamedia

Le ministère public genevois a décidé de ne pas entrer en matière sur une plainte déposée en avril par la banque Reyl contre le groupe de presse Tamedia pour violation du secret bancaire, écrit vendredi «Le Temps». Après la diffusion d'un article de presse faisant état de faiblesses supposées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de la banque privée genevoise, cette dernière avait demandé que les locaux de Tamedia en Suisse soient perquisitionnés et que les auteurs de l'article soient auditionnés. Le ministère public a rejeté cette demande, estimant que les faits décrits relevaient de l'intérêt public et que les journalistes avaient respecté leurs devoirs afin de remplir leur rôle de «chien de garde».

3 Plus de liberté pour le Conseil fédéral dans les négociations avec les USA

Le Conseil fédéral pourrait bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre dans les négociations avec les Etats-Unis sur les droits de douane américains, rapportent vendredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Le document relatif au mandat de négociation, actuellement examiné par les commissions de politique extérieure, indique que le Département fédéral de l'économie, dirigé par le conseiller fédéral Guy Parmelin, devrait être «autorisé» à «inclure d'autres thèmes dans les discussions, dans la mesure où cela s'avère approprié pour atteindre les objectifs de négociation». Les autres ministres devraient donner leur aval en cas d'extension des discussions, mais les parlementaires, qui en seraient informés, ne pourraient plus prendre position.

4 Un équilibre trouvé entre sécurité et compétitivité pour UBS

Un comité interparti a trouvé un compromis sur les exigences en matière de fonds propres pour UBS, ménageant la «compétitivité de la place financière» tout en imposant des garanties élevées à la banque, assure vendredi la «Neue Zürcher Zeitung». La proposition a été élaborée par les conseillers aux Etats Thierry Burkart (Parti libéral-radical (PLR)/AG), Thomas Matter (UDC)/ZH), Erich Ettlin (Centre/OW) et Tiana Moser (Vert'libéraux/ZH). Le compromis prévoit toujours une couverture complète des filiales étrangères d'UBS, mais, en contrepartie, la grande banque devrait pouvoir comptabiliser jusqu'à 50% d'obligations dites AT1.

5 Le référendum pour le service civil est sous tension

Le référendum contre le durcissement des conditions d'accès au service civil risque d'échouer, constatent vendredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». D'ici à l'expiration du délai, le 15 janvier, 50'000 signatures doivent être déposées, idéalement 55'000 pour disposer d'une réserve. Jusqu'à présent, le comité n'en a récolté que 36'000. La conseillère nationale Priska Seiler Graf (Parti socialiste (PS)/ZH) tire la sonnette d'alarme dans les journaux. Le comité référendaire, composé du PS, des Vert-e-s, du Parti évangélique suisse (PEV) et d'autres organisations, a sous-estimé à quel point les jours fériés rendaient difficile la collecte et la certification des signatures, indique-t-elle. Une journée nationale de collecte de paraphes est prévue le 20 décembre, annonce-t-elle.