Une affiche générée par l'IA utilisée par l'UDC pour promouvoir son initiative sur la neutralité fait polémique. Une élue écologiste critique notamment les tenues des personnages, faussement suisses.

L'UDC utilise l'IA pour son affiche de campagne... et rate un détail important

L'UDC utilise l'IA pour son affiche de campagne... et rate un détail important

Tobias Bruggmann

L'intelligence artificielle s'est désormais invitée dans le débat politique, avec ses avantages comme ses limites. Dans le canton de Zurich, l'Union démocratique du centre (UDC) a recours à une image pour promouvoir l'initiative sur la neutralité, qui sera soumise au vote le 27 novembre 2026.

Le visuel montre plusieurs générations (un grand-père, un père et deux enfants) dans un paysage alpin idyllique. L'image semble clairement avoir été créée à l'aide de l'intelligence artificielle. «La paix n'est pas le fruit du hasard», peut-on lire en légende. Selon le message véhiculé par l'affiche, la neutralité garantirait donc la paix de génération en génération.

En tenue traditionnelle... bavaroise

La conseillère nationale des Vert-e-s Meret Schneider a elle aussi relevé ce détail. «Mes amis, si vous utilisez déjà l'IA pour créer vos bergers alpins, alors s'il vous plaît, faites au moins l'effort de les habiller en costumes traditionnels suisses plutôt qu'en culottes de cuir bavaroises, d'accord?», a-t-elle écrit sur X.

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Et en effet, certains vêtements représentés sur l'image évoquent davantage la paysannerie bavaroise que les costumes traditionnels suisses. Pour Domenik Ledergerber, président de la section zurichoise de l'UDC, il est toutefois «significatif que certains milieux préfèrent commenter l'illustration plutôt que d'aborder le message lui-même».

Selon lui, cette représentation vise à symboliser la paix transfrontalière dans la région alpine. «Les vêtements choisis sont donc délibérément de style alpin et ne visent pas à représenter un costume régional ou une nation spécifique.»