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Trois heures pour rien!
Leur virée en famille à Disneyland Paris tourne au fiasco complet

Trois heures de file, deux tentatives et aucun tour: à Disneyland Paris, la panne de l’attraction La Reine des Neiges a gâché la visite d’une famille suisse, qui conteste l’absence de compensation financière.
Publié: il y a 33 minutes
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Andreas* et sa famille voulaient prendre le nouveau train de la Reine des Neiges jeudi.
Photo: Leserreporter
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Pauline Bouillon

Des promesses de magie, mais une déception au rendez-vous: pour Andreas*, sa femme et leurs trois enfants âgés de 3, 5 et 6 ans, leur visite à Disneyland Paris s’est transformée en une véritable épreuve de patience. Depuis mars, le parc attire les visiteurs avec son «World of Frozen». Cette zone thématique est dédiée au film à succès «La Reine des Neiges». L’attraction phare est censée être le parcours à travers le monde d’Elsa et Anna. «C’est pour ça qu’on est venus», explique Andreas.

D'après le quinquagénaire, voici comment s'est déroulée leur journée. Ils sont partis tous les cinq, tôt le matin, et se sont immédiatement dirigés vers l'attraction Reine des Neiges, anticipant de longues files d'attente. «Attendre fait partie de l'expérience à Disneyland», reconnait Andreas. Mais après environ 45 minutes, une annonce retentit: des problèmes techniques immobilisent temporairement l'attraction.

La famille continue d'attendre, en vain. Dix minutes plus tard, nouvelle déception: la panne n'est toujours pas résolue et leur attente se prolonge pendant longtemps. Après environ une heure et demie d'arrêt, la famille quitte la file et se dirige vers la sortie.

Enfants affamés, parents agacés

A la sortie, ils demandent un remboursement. Mais le parc refuse et leur remet simplement un «Premium Access Pass», qui permet aux visiteurs d'éviter la file d'attente classique.

Deux heures plus tard, munis de ce nouveau pass, Andreas et sa famille retournent à l'attraction tant convoitée. Selon le panneau d'affichage, elle fonctionne à nouveau. Ils se remettent donc dans la file d'attente – en vain, une fois de plus! Cette fois, leur moral est au plus bas: les enfants ont faim, crient et le déjeuner est annulé. Au final, ils ont attendu trois heures sans avoir pu faire un seul tour sur l'attraction.

Aucune autre compensation

De retour au guichet, ils reçoivent à nouveau le pass et le personnel leur explique qu'il ne peut rien faire de plus. Une situation incompréhensible pour Andreas: «Pourquoi continuer à faire fonctionner l'attraction si on n'est pas sûr qu'elle marche?», demande le père de famille.

La famille a été globalement très impressionnée par Disneyland Paris. A certains égards, elle l'a même préféré à d'autres parcs d'attractions. Cependant, leur journée sur l'attraction La Reine des Neiges leur a laissé un goût amer. Disneyland Paris n'a pas encore répondu aux questions de Blick.

* Nom modifié

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