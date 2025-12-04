Au menu de ce jeudi 4 décembre: Une commune qui réduit les vacances scolaires, GiFi qui disparait de la Suisse, la bataille entre Twint et Apple, l'Université de Neuchâtel et le débat palestinien, et enfin, la polémique autour d'une jeune lynx affaiblie.

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec le soutien de l'ATS, vous a préparé un résumé des actualités à ne pas manquer en Suisse en ce jeudi 4 décembre. C'est parti!

1 Une commune troque les vacances scolaires contre une petite semaine

La commune bernoise de Belp prévoit un essai avec six semaines de vacances au lieu de treize pour les élèves, rapportent le «Bund» et la «Berner Zeitung». La Direction cantonale de l’instruction publique et de la culture a approuvé ce projet pilote d’«école annuelle». L’essai sera mené dans un bâtiment scolaire où un degré de base fonctionnera quatre jours par semaine, de 8h à 16h30. Le cinquième jour sera congé. D’après les quotidiens, le projet pilote devrait débuter l’été prochain. Après une année et demie, il sera évalué par la Haute école pédagogique de Berne. En cas de résultat positif, l’essai se poursuivrait pendant six ans.

2 Fin de la partie pour GiFi en Suisse

Les magasins GiFi vont disparaître en Suisse, repris par Maxi Bazar, révèlent la «Tribune de Genève» et le «24 heures». Les gérants de la trentaine de magasins ont été informés que le changement d’enseigne interviendrait début janvier. Le groupe GiFi, en difficulté financière et déjà restructuré en France, cesse d’approvisionner les boutiques helvétiques, qui écoulent leurs stocks. L’incertitude règne pour les employés, qui n'ont reçu aucune garantie d’emploi pour l’an prochain. Aucune fermeture ne serait prévue, mais les magasins pourraient passer sous la marque Stokomani, déjà utilisée en Valais.

3 Twint part en guerre contre Apple

Le service de paiement suisse Twint envisage, selon les titres CH Media, d’engager des démarches juridiques contre le géant technologique Apple. En Suisse, la fonction de paiement d’Apple – un double clic sur le bouton latéral de l’iPhone – ne fonctionne que si les utilisateurs ont enregistré leur carte de débit ou de crédit dans Apple Pay. Twint et d’autres bourses numériques ne peuvent y accéder qu’en payant des frais d’utilisation, ce qu’aucun fournisseur suisse n’a accepté jusqu’à présent en raison des coûts. Twint indique que d’autres entreprises suisses seraient elles aussi intéressées par un accès. Sollicité, Apple n’a pas répondu aux questions de CH Media.

4 L'UniNE accusée de censure

L’Université de Neuchâtel est accusée par deux associations d’écarter toute discussion sur la Palestine hors de son campus, après avoir refusé d’accueillir deux conférences du chercheur Joseph Daher sur le sionisme et la résistance palestinienne, rapporte «Le Courrier». L’UniNE invoque sa règle: seules les conférences organisées par une chaire ou un institut, sous la responsabilité d’un professeur expert, sont autorisées. Les associations voient un choix politique, rappelant qu’un moratoire sur les événements liés au conflit israélo-palestinien avait déjà empêché une conférence en 2024. Joseph Daher, récemment non reconduit à l’Unil, dénonce un climat frileux dans le milieu académique et une restriction du débat autour de la Palestine.

5 Polémique autour d'une lynx relâchée trop tôt

Une jeune femelle lynx de cinq mois, affaiblie et amaigrie, a été retirée du centre de soins Erminea et relâchée dans la nature sur décision des autorités fribourgeoises et vaudoises. L’association Protect The Lynx dénonce un renvoi prématuré compromettant ses chances de survie: l’animal pesait moins de 4 kg et n’avait pas encore été examiné par un vétérinaire. Erminea aurait souhaité prolonger les soins, estimant qu’une stabilisation minimale peut être décisive. Les autorités justifient leur choix par l’interdiction de capturer la faune sauvage sans autorisation et par le principe de la sélection naturelle. Le biologiste Fridolin Zimmermann, coordinateur du monitoring des grands carnivores au Kora, rappelle qu’il est crucial de ne pas s’immiscer dans le travail des spécialistes. «Même si cela peut paraître sinistre, leur objectif n’est pas de sauver chaque individu isolé, mais d’assurer la survie de l’espèce dans son ensemble.»