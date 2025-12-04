La mobilisation contre les coupes budgétaires s'étend dans le canton de Vaud, avec une journée de grève ce 4 décembre. De nombreux établissements scolaires et institutions publiques sont concernés, de Lausanne à Yverdon en passant par Nyon et Morges.

Dans tout le canton de Vaud, voici les établissements qui font grève ce jeudi

Léo Michoud Journaliste Blick

Ce jeudi, c'est (encore) la grève chez pas mal de profs, d'universitaires, de soignants et de travailleurs sociaux vaudois. En ce 4 décembre, une quatrième journée d'actions est prévue après celles des 18, 25 et 26 novembre.

Parmi les syndicats engagés, le SSP dresse une liste «en construction» d'une cinquantaine de lieux où des employés de l'Etat ou du parapublic sont mobilisés contre les coupes budgétaires. Ce sont surtout des lieux de formation, mais il y a aussi d'autres établissements affiliés à l'Etat de Vaud. Et si Lausanne est très représenté, il y en a dans tout le canton.

Des profs d'école en grève

On trouve pas mal d'écoles primaires (EP) et secondaires (ES) annoncées comme «en grève le 4 décembre». Dans la région lausannoise, il y a l'EPS Les Bergières Lausanne, l'EPS Béthusy Lausanne, l'ES Renens, l'EPS de Bussigny et Villars-Sainte-Croix, l'EPS Crissier, l'EPS Chavannes-près-Renens et l'EPS Mont-sur-Lausanne et l'EPS de Pully. Dans les districts de Nyon et Morges, sont cités l'EP de Nyon Jura et Prangins, à l'ES de Nyon-Marens, au Collège de Le Vaud, à l'ES de Morges et à l'EPS La Sarraz et environs.

Dans le Gros-de-Vaud, ce sont des écoles comme l'EPS Cugy, l'ES Echallens-Trois Sapins, l’EPS Chavornay ou le collège Léon Michaud à Yverdon. Citons encore les EPS de Montreux-Est et de Corsier-sur-Vevey sur la Riviera, ainsi que ceux d’Oron-Palézieux et du Jorat et l'EP de Payerne-Corcelles. Dans la plupart des cas, les perturbations scolaires devraient être limitées par des prises en charges des jeunes élèves (1P à 8P) dans les écoles.

Parmi les gymnases vaudois, ceux de Nyon, Morges, Etoy, Bussigny, Renens, Yverdon, la Broye sont cités. Mais aussi les lausannois de La Cité, de Beaulieu, du Bugnon, de Chamblandes ou encore Auguste Piccard. En l'état, seuls les gymnases de Burier à La Tour-de-Peilz et le gymnase pour adultes de Pully ne se sont pas – ou pas encore – annoncés comme étant en grève.

Des unis et des professionnels

Mais la grève touche aussi des établissements d'études supérieures. L’Université de Lausanne et l’EPFL voient certains de leurs employés faire grève.

Pareil du côté de la Haute école pédagogique (HEP Vaud), de la Haute école de travail social (HETSL) et de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV). Ou encore dans les deux pôles du Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV Lausanne et CPNV Yverdon) et dans le Centre d'Enseignement Professionnel de Morges.

Enfin, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) pourrait également tourner au ralenti, de même que l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), les Archives cantonales vaudoises (ACV) ou encore la Fondation de Nant, clinique psychiatrique de Corsier-sur-Vevey.