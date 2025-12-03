DE
Nouvelle manifestation à Lausanne
Pas de bousculade, mais des huées et un cadeau spécial pour les élus vaudois

Une nouvelle manifestation contre le budget 2026 a rassemblé près de 1000 personnes devant le Grand Conseil vaudois à Lausanne mercredi. C'est la sixième journée de mobilisation des services publics depuis l'automne. Une grève totale est prévue jeudi.
Devant l'entrée du Grand Conseil vaudois, les syndicats avaient déposé un énorme cube blanc enrubanné sous forme de cadeau.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Une nouvelle manifestation a eu lieu mercredi en fin d'après-midi devant le Grand Conseil vaudois, en plein débat sur le budget 2026 de l'Etat. Près de 1000 personnes étaient rassemblées devant l'entrée du Parlement, rue Cité-Devant à Lausanne, selon Keystone-ATS.

Il s'agissait de la sixième journée de mobilisation des services publics et parapublics depuis cet automne, et de la troisième semaine consécutive. Une «grève totale» est, elle, annoncée pour jeudi, toujours pour protester contre le projet de budget 2026, qui prévoit un déficit de 331 millions de francs et 305 millions de mesures d'économies.

Comme la veille (plus de 1500 manifestants), le rassemblement de mercredi visait symboliquement à «encercler» le Grand Conseil. L'ambiance était particulièrement animée entre 17h00 et 18h00, moment de pause dans le débat budgétaire débuté le matin et devant se terminer tard en soirée.

Parlementaires à nouveau sifflés

La foule a de nouveau copieusement sifflé et hué les parlementaires, restés à l'intérieur. Seuls quelques députés de gauche, de la gauche radicale surtout, sont sortis pour saluer les manifestants ou simplement se tenir debout sous le parvis en signe de solidarité.

«Grève, grève, grève et mobilisation, c'est ça, c'est ça, c'est ça la solution», «De l'argent, il y en a, dans les caisses de l'Etat», «Bouclier fiscal, c'est un scandale» ou encore «Conseil d'Etat, démission», ont scandé et chanté les manifestants, tenant de nombreuses banderoles et pancartes. Ils ont aussi entonné un «Nous sommes, nous sommes fâchés» sur l'air de «We Will Rock You» du groupe britannique Queen.

Un cube blanc déposé

Devant l'entrée du Grand Conseil, les syndicats ont déposé un énorme cube blanc en carton enrubanné sous forme de cadeau, symbolisant le cadeau fiscal du bouclier fiscal pour les très riches. Plusieurs torches ont ensuite été allumées dans les mains des manifestants pour entourer ce cube XXL. Les syndicats avaient invité les participants à rester jusqu'à 22h00.

Par ailleurs, en début de soirée, le groupe Enfance du syndicat des services publics (SSP Vaud) a remis officiellement à la chancellerie de l'Etat une lettre ouverte au Conseil d'Etat et à Nuria Gorrite muni de plus d'un millier de signatures de professionnels et de parents. Le texte «s'oppose fermement aux coupes réduisant temporairement la contribution du Canton à la Fondation pour l'Accueil de jour de l'enfance (FAJE)».

