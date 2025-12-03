DE
FR

«Toute violence doit être bannie»
Des députés vaudois se font malmener, le Grand Conseil fulmine

Le Grand Conseil vaudois condamne les actes de violence survenus lors d'une manifestation de la fonction publique. Des députés ont été insultés et molestés à leur sortie mardi soir, suscitant l'indignation des élus et du gouvernement.
Publié: il y a 22 minutes
Christelle Luisier, conseillère d'Etat vaudoise, le 10 avril 2025 à Lausanne.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Pris à partie mardi soir à leur sortie du Grand Conseil lors d'une manifestation de la fonction publique, les députés vaudois ont condamné ces événements. La présidente du gouvernement, Christelle Luisier, s'est aussi dite «atterrée».

A lire aussi
Le Grand Conseil vaudois a le budget (et les fonctionnaires) sur les bras
«Mépris» de l'Exécutif?
Le Conseil d'Etat vaudois remet le budget sur les bras du Grand Conseil
Plus de 1500 manifestants scandent leur colère devant le Parlement vaudois
Des députés sifflés et hués
Plus de 1500 manifestants scandent leur colère devant le Parlement vaudois

Mercredi matin en ouverture de séance, le président du Grand Conseil Stéphane Montangero a souligné «la gravité» de ces événements. Il a rappelé que lors de ce rassemblement, qui a réuni environ 1500 personnes, les députés ont été «insultés, entravés voire molestés.»

S'exprimant au nom du bureau du Grand Conseil, il a affirmé que ces actes «nuisent à l'image des manifestants et des syndicats». Le droit de manifester n'est pas remis en cause, mais «toute violence doit être bannie», a-t-il ajouté, appelant à «la désescalade».

Dans la foulée, plusieurs députés ont aussi déploré des actes, tantôt qualifiés «d'intolérables», «inquiétants», «inacceptables», «haineux» ou encore «indignes». La PLR Florence Bettschart Narbel, auteure d'une résolution pour condamner ces actes, a souligné qu'il était «inacceptable» que des élus du peuple subissent «des actes d'intimidation, de pression et de violence.»

Appel au dialogue

A gauche, les députés ont aussi condamné ces actes, précisant qu'ils venaient de «quelques personnes isolées». Mais ils ont aussi estimé que le Conseil d'Etat avait sa part de responsabilité en refusant de négocier avec les syndicats.

La présidente du Conseil d'Etat, Christelle Luisier, a démenti cette affirmation en relevant que, selon elle, c'était les syndicats qui avaient «refusé toute entrée en matière.» Sur les événements de mardi soir, la ministre a reconnu être «attérée». Une députée a été «menacée de se faire planter», a-t-elle notamment raconté. Elle a appelé au «respect du dialogue et du processus démocratique.»

«Pas le but recherché»

Dans un communiqué, les syndicats SSP, FSF et Sud ont aussi réagi et reconnu «quelques bousculades». Cela n'était «en aucun cas le but recherché» par les organisateurs de ce rassemblement», ont-ils affirmé. «Notre unique but était et reste l'ouverture de négociations et d'un dialogue.»

Le nouveau rassemblement, prévu mercredi soir, sera organisé «de manière à éviter que de tels événements se reproduisent», ajoutent les syndicats. Pour mémoire, ces tensions interviennent alors que le Grand Conseil démarre ses débats sur le projet de budget 2026. Un budget déficitaire de 331 millions de francs qui intègre 305 millions d'économies et qui suscite des critiques tous azimuts.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus