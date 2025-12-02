DE
FR

«Mépris» de l'Exécutif?
Le Grand Conseil vaudois a le budget (et les fonctionnaires) sur les bras

Une nouvelle semaine de mobilisations contre les coupes budgétaires vaudoises est lancée. Dès mardi, le Grand Conseil vaudois débat du budget 2026 proposé par le Conseil d'Etat. Les syndicats de la fonction publique et parapublique s'estiment méprisés des autorités.
Publié: il y a 26 minutes
Mardi et mercredi, le Grand Conseil vaudois débattra du budget proposé par le Conseil d'Etat «encerclé» de manifestants.
Photo: Keystone
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

C'est reparti pour une semaine de mobilisations contre les coupes budgétaires proposées par le Conseil d'Etat vaudois. Les syndicats des services publics et parapublics lancent une nouvelle série de manifestations et d'actions de grève cette semaine, de mardi à jeudi.

«Soyons des milliers à encercler le Grand Conseil», appelle entre autres le Syndicat des services publics (SSP Vaud) pour mardi et mercredi. C'est lors de sa séance de ce mardi 2 décembre que le Législatif vaudois débat pour la première fois du controversé projet de budget 2026. Et rebelote le lendemain.

Des rencontres jugées insuffisantes

Comme depuis le début du mouvement, les manifestants accusent le Conseil d'Etat de «mépris» et de ne pas vouloir négocier, et ce «quoiqu'il en dise». Des rencontres ont bien eu lieu entre le gouvernement et les syndicats les 17 et 23 septembre dernier. Une discussion, qui, selon une lettre du Conseil d'Etat, a abouti à une proposition de décret limitant la «contribution de crise» des employés de l'Etat à 0,7%, et seulement pour les salaires de classe 1 à 5 – contre 0,8% pour tous les fonctionnaires à l'origine.

Mais les syndicats SSP, FSF et SUD «considèrent qu'il ne s'agit pas là de négociations». Selon le communiqué du SSP, le Conseil d'Etat avait «déjà prévu d’annoncer son budget le lendemain de la seconde séance, le 24 septembre», sans «qu'aucune proposition ne soit transmise par le Conseil d'Etat».

Au Grand Conseil de trancher

Dans un courrier reçu le 1er décembre par les syndicats, le Conseil d'Etat renvoie la balle au législatif. «Le projet de budget est actuellement sur la table du Grand Conseil qui décidera, conformément à ses compétences constitutionnelles et légales, de la suite qu'il entend donner aux propositions du Conseil d'Etat.» 

La gauche s'y oppose, mais la droite – majoritaire comme à l'Exécutif – pourrait valider les coupes budgétaires prévues. On devra peut-être attendre la dernière séance de l'année, le 17 décembre, pour aboutir à une décision. Selon les syndicats, le Conseil d'Etat «fuit ses responsabilités».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus