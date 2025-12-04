Le National examine jeudi le budget 2026 après le Conseil des Etats. Des divergences subsistent sur la ligne Bâle-Malmö et le soutien à la viticulture, mais un consensus se dessine sur la cybersécurité et les fonds pour l’armée et l’assurance-chômage.

Le Conseil national se penche à son tour sur le budget 2026

Le Conseil national se penche à son tour sur le budget 2026

ATS Agence télégraphique suisse

Après le Conseil des Etats, c'est au tour du National de plancher jeudi sur le budget 2026. Les votes sur la ligne Bâle-Malmö et sur le soutien à la viticulture pourraient différer. Des pistes de compromis se dessinent déjà toutefois entre les deux Chambres.

Le National pourrait voter différemment du Conseil des Etats sur la très médiatisée ligne ferroviaire de nuit Bâle-Malmö dont le lancement est annoncé pour avril. Les sénateurs ont refusé mardi de débloquer les dix millions nécessaires à sa mise en service.

En commission du National, cette enveloppe a été acceptée de justesse. La commission a par contre, également à l'issue d'un vote serré, refusé de débloquer dix millions pour soutenir la viticulture, qui souffre d'une baisse de la demande de vins suisses.

Malgré ces désaccords, les deux Chambres ont une vision similaire sur d'autres points-clés du budget. La priorité est donnée à la sécurité dans les deux cas. Plusieurs millions supplémentaires devraient être alloués à la cybersécurité et à l'office fédéral de la police (Fedpol).

Compromis sur l'assurance-chômage

Le National pourrait également suivre les Etats en octroyant non pas 50 millions, comme le veut sa commission, mais 70 millions de plus à l'armée. Les coupes dans le budget de l'administration fédérale, validées mardi par les sénateurs, devraient également faire consensus.

Le Conseil des Etats a en outre anticipé un désaccord potentiel sur l'assurance-chômage, en débloquant 150 millions de francs. Cette enveloppe n'était pas prévue dans la stratégie élaborée par sa commission. Celle du National veut injecter les 290 millions supplémentaires en provenance du canton de Genève dans les prestations de la Confédération à l'assurance-chômage, supprimées en 2025.

Le budget voté par le Conseil des Etats prévoit un solde structurel de 204,1 millions de francs, contre 138,7 pour la commission du National. Le Conseil fédéral a lui budgétisé 372 millions.