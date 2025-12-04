DE
FR

Bâle-Malmö, cybersécurité, assurance-chômage
Le Conseil national se penche à son tour sur le budget 2026

Le National examine jeudi le budget 2026 après le Conseil des Etats. Des divergences subsistent sur la ligne Bâle-Malmö et le soutien à la viticulture, mais un consensus se dessine sur la cybersécurité et les fonds pour l’armée et l’assurance-chômage.
Publié: il y a 47 minutes
Le National pourrait notamment trancher différemment du Conseil des Etats sur la ligne nocturne Bâle-Malmö et ses 10 millions.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après le Conseil des Etats, c'est au tour du National de plancher jeudi sur le budget 2026. Les votes sur la ligne Bâle-Malmö et sur le soutien à la viticulture pourraient différer. Des pistes de compromis se dessinent déjà toutefois entre les deux Chambres.

Le National pourrait voter différemment du Conseil des Etats sur la très médiatisée ligne ferroviaire de nuit Bâle-Malmö dont le lancement est annoncé pour avril. Les sénateurs ont refusé mardi de débloquer les dix millions nécessaires à sa mise en service.

En commission du National, cette enveloppe a été acceptée de justesse. La commission a par contre, également à l'issue d'un vote serré, refusé de débloquer dix millions pour soutenir la viticulture, qui souffre d'une baisse de la demande de vins suisses.

A lire aussi
Le National veut fixer des règles à la SSR face à la concurrence
«Une coopération plus forte»
Le National veut fixer des règles à la SSR face à la concurrence
Le National va faciliter la vente d'armes, la gauche s'insurge
Une idée du Conseil des Etats
Le National va faciliter la vente d'armes, la gauche s'insurge

Malgré ces désaccords, les deux Chambres ont une vision similaire sur d'autres points-clés du budget. La priorité est donnée à la sécurité dans les deux cas. Plusieurs millions supplémentaires devraient être alloués à la cybersécurité et à l'office fédéral de la police (Fedpol).

Compromis sur l'assurance-chômage

Le National pourrait également suivre les Etats en octroyant non pas 50 millions, comme le veut sa commission, mais 70 millions de plus à l'armée. Les coupes dans le budget de l'administration fédérale, validées mardi par les sénateurs, devraient également faire consensus.

Le Conseil des Etats a en outre anticipé un désaccord potentiel sur l'assurance-chômage, en débloquant 150 millions de francs. Cette enveloppe n'était pas prévue dans la stratégie élaborée par sa commission. Celle du National veut injecter les 290 millions supplémentaires en provenance du canton de Genève dans les prestations de la Confédération à l'assurance-chômage, supprimées en 2025.

Le budget voté par le Conseil des Etats prévoit un solde structurel de 204,1 millions de francs, contre 138,7 pour la commission du National. Le Conseil fédéral a lui budgétisé 372 millions.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus