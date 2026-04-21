Au menu de ce mardi 21 avril: les stocks de kérosène de la Suisse, une vague de deepfakes sur Telegram, l'entraîneur Julien Lyon disculpé, le directeur vaudois de la taxation quitte ses fonctions, et, enfin, Simon Ammann persiste et signe.

Les réserves de kérosène de la Suisse sont plus faibles qu'on ne le pensait

Les réserves de kérosène de la Suisse sont plus faibles qu'on ne le pensait

«Tel temps à la Saint-Anselme, Tel temps pendant une semaine». Au vu du beau temps qui s'annonce, espérons que le dicton du jour tienne ses promesses! Pour bien commencer votre matinée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une sélection des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 21 avril. On est parti:

1 Les réserves de kérosène de la Suisse jugées insuffisantes

Les réserves de kérosène de la Suisse sont plus faibles qu’on ne le pensait jusqu’à présent, selon la «Basler Zeitung» et le «Tages-Anzeiger». Le stock obligatoire de carburant aviation s’élève actuellement à 0,4 million de mètres cubes. Selon l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE), cela permet de couvrir les besoins pendant 72 jours. L’approvisionnement de la Suisse en l’ensemble des produits pétroliers est actuellement garanti, a indiqué un porte-parole de l’OFAE aux journaux. Le fait que l’objectif de 90 jours ne soit pas atteint s’explique par la baisse de la demande en kérosène durant la pandémie de Covid-19. La reconstitution des stocks s’effectue en principe avec un certain décalage, a encore précisé le porte-parole.

2 Vague de deepfakes sexuels visant des femmes en Suisse

Des utilisateurs suisses ont publié sur Telegram au moins 72 deepfakes sexualisés de femmes suisses depuis juillet 2024. Le phénomène a principalement touché de célèbres influenceuses, rapportent les journaux de Tamedia. Le nombre réel de deepfakes est vraisemblablement bien plus élevé. Ces deepfakes mettent en scène les femmes nues ou dans des vidéos pornographiques. Le tout a été accompagné de centaines d’insultes et de publications à caractère sexuel, rédigées le plus souvent en suisse allemand. Parmi les 14 femmes identifiées par la rédaction figurent 11 des influenceuses les plus connues de Suisse, ainsi que les jeunes sœurs de deux influenceuses et une mère. Huit influenceuses ont porté plainte, selon Tamedia. Contactés, les utilisateurs de Telegram n’ont pas répondu au groupe de médias. Telegram a bloqué les canaux deux jours après qu'une demande a été effectuée.

3 L'entraîneur Julien Lyon blanchi par la justice

L'entraîneur Julien Lyon a été disculpé par le Tribunal du district de Sierre dans l’affaire de dopage liée à la victoire annulée de son athlète Joyline Chepngeno à Sierre-Zinal 2025, rapportent «Le Nouvelliste», «24 heures», la «Tribune de Genève» et «Le Temps». Contrôlée positive après la course, la Kényane avait été disqualifiée puis suspendue deux ans par l’Athletics Integrity Unit. Dans la foulée, l’Association Sierre-Zinal avait suspendu Julien Lyon de toute implication dans l’épreuve et interdit à ses coureurs de participer sous le nom de «Milimani Runners». S’estimant diffamé, l’entraîneur avait saisi la justice en septembre dernier. Le tribunal avait ordonné en urgence la suppression des passages le visant. La décision a été confirmée le 16 avril. Selon les juges, le communiqué portait atteinte aux droits de la personnalité du coach. Son avocat a annoncé qu'une demande d’indemnisation pour préjudices moral et économique a été déposée. L'Association Sierre-Zinal a, selon le Nouvelliste, dit réserver pour l'heure sa décision quant aux suites à donner à cette affaire.

4 Le directeur de la taxation du Canton de Vaud quitte ses fonctions

Le directeur de la taxation de l’Administration cantonale vaudoise des impôts quittera ses fonctions cet été et ne sera pas prolongé au-delà de l’âge de la retraite, malgré sa demande, rapporte «Le Temps». La nouvelle directrice générale de la fiscalité, Metihe Mehmeti, exclut en effet toute prolongation des collaborateurs atteignant l’âge de la retraite. Personnage central du dossier, le directeur supervisait le bouclier fiscal appliqué illégalement entre 2009 et 2021. Selon les informations du journal, l'homme n’a pas encore été entendu par le Ministère public, qui poursuit son enquête pénale. Par ailleurs, le responsable de la communication du Ministère public a affirmé au titre que «le procureur général est dans l'attente d’une série de documents qu’il a requis et qu’il considère comme utiles à l’instruction.» Une information qui contredit le Conseil d'Etat qui avait précédemment affirmé que tous les documents existants avaient déjà été produits dans le cadre du rapport Paychère.

5 Simon Ammann prolonge sa carrière et vise une 30e saison

Le quadruple champion olympique de saut à skis, Simon Ammann, ne mettra pas un terme à sa carrière. «Je vais planifier la nouvelle saison avec lui», déclare son entraîneur en chef Bine Norcic, au Blick. Le sauteur de 44 ans a encore montré de bons sauts la saison dernière, déjà sa 29e saison en Coupe du monde. Simon Ammann a certes manqué une huitième participation aux Jeux olympiques, mais il est remonté du cadre B au cadre A. Bine Norcic estime que le Toggenbourgeois pourrait encore progresser durant l’été. La préparation de sa 30e saison en Coupe du monde débutera en mai. Simon Ammann ne souhaite pour l’instant pas s’exprimer sur son avenir.