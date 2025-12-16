Partir en vacances de ski en famille coûte cher. Une étude montre quelles destinations sont les plus onéreuses et lesquelles sont les meilleures marché. Pour faire baisser les prix, il faut réserver très tôt.

Les prix délirants d'une semaine de vacances au ski en famille

Milena Kälin

Les vacances de Noël approchent à grand pas. Chaque hiver, les Suisses chaussent leurs skis et dévalent les pistes enneigées. Le ski est considéré comme un sport national dans notre pays. Mais pour bien profiter de l'or blanc, il faut mettre la main à la poche. Le ski et le snowboard deviennent-ils de plus en plus des activités de luxe?

Les prix des forfaits de ski ont particulièrement augmenté: ils coûtent en moyenne environ 10% de plus que l'année dernière. C'est ce qui ressort d'une analyse de la Banque Cler, qui, en collaboration avec l'institut de recherche Bak Economics, a étudié 14 stations helvétiques.

Grosses variations de prix

Les chercheurs révèlent qu'il existe de grosses variations de prix selon les destinations de vacances. La région du Tessin est la moins chère. Pour une semaine à Airolo à la mi-février, une famille de quatre personnes débourse en moyenne 3399 francs. A l'inverse, c'est – sans grande surprise – à Zermatt que la semaine de ski est la plus onéreuse. Pour la même famille, le montant s'élèvera à 11'787 francs.

Ce prix comprend le forfait de ski, l'hébergement, la location de matériel et la taxe de séjour. Une demi-journée d'école de ski pour les enfants pendant cinq jours a également été prise en considération. En revanche, les dépenses liées à la restauration, aux autres loisirs et aux transports ne sont pas comprises dans cette étude.

Les autres régions qui coûtent le plus sont Gstaad (Berne) et Saint-Moritz (Grisons). Si les familles choisissent de se rendre dans le domaine du glacier d'Aletsch ou celui d'Andermatt-Sedrun-Disentis (Uri/Grisons), c'est là que leurs porte-monnaies s'en sortiront le mieux. Dans ces régions, le matériel et les cours de ski n'ont pratiquement pas subi d'augmentation par rapport à l'année dernière.

Réserver à l'avance

«Le moment de la réservation est plus que jamais déterminant concernant le coût des vacances au ski», résume Samuel Meyer, CEO de la Banque Cler. «Ceux qui bookent au printemps ont non seulement plus de choix, mais paient aussi nettement moins cher que ceux qui s'y prennent en octobre.» En moyenne, les hébergements étaient 16% plus chers cet automne que l'année précédente.

L'étude montre qu'en mars 2024, un logement familial sur Airbnb à Saas-Fee coûtait en moyenne 2405 francs. Sept mois plus tard, le prix avait plus que doublé et atteignait 5152 francs pour une semaine. Dans les stations de ski de Zermatt ou Gstaad, le moment de la réservation est aussi très important.

Les écoles de ski proposent également souvent un rabais pour les réservations anticipées. Ceux qui s'inscrivent avant novembre bénéficient généralement d'une réduction de 5 à 10%.

Les couples ont un avantage

Bonne nouvelle pour les couples: ceux qui partent sans enfants paient en moyenne 7% de moins que l'année dernière. Cependant, les prix, qui avaient fortement augmenté l'année dernière, restent élevés. C'est à Verbier que les amoureux débourseront le plus. Une semaine de vacances de ski coûte environ 6763 francs dans la station valaisanne. Soit plus ou moins le même montant qu'à Gstaad ou à Saint-Moritz.

Pour dépenser le moins, les couples peuvent aller au Tessin. A Airolo, la semaine revient à 2465 francs. Dans les destinations bon marché, on retrouve Adelboden (Berne, 3116 francs) et Engelberg-Titlis (Obwald, 2590 francs). Ces montants ne tiennent pas compte des frais de restauration, de transports ou d'autres activités.