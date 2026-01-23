Au menu de ce vendredi 23 janvier: des employés soupçonnés d'avoir pris de la drogue, un ministre israélien présent au WEF visé par une plainte, le jugement des tireurs de Plainpalais, des victimes de Crans-Montana montent au créneau et, enfin, du ski.

Les employés d'une centrale nucléaire suisse auraient pris de la drogue au travail

Courage amis lecteurs, le week-end arrive à grands pas! Pour vous accompagner durant cette dernière journée de la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, a rassemblé un florilège des actualités à ne pas manquer en ce vendredi 23 janvier. On est parti!

1 Drogues et alcool détectés sur le chantier de Mühleberg

Des indices laissent supposer que des employés de la centrale nucléaire désaffectée de Mühleberg (BE) ont consommé des drogues pendant les travaux de démantèlement du site, indiquent vendredi 23 janvier le «Bund» et la «Berner Zeitung». Une lettre anonyme et des témoignages provenant du personnel font état de résidus blancs dans les toilettes, qui se sont révélés être, après analyses, en partie des drogues. Certains prélèvements ont même fait apparaître des traces d'alcool et d'amphétamines. Interrogé dans les journaux, l'exploitant du site, BKW, déclare appliquer une politique de tolérance zéro sur le chantier et effectuer des tests de dépistage d'alcool et, dans certains cas, de drogues.

2 Nir Barkat visé par une plainte à Davos

L'Association suisse des avocats pour la Palestine (ASAP) et d'autres organismes ont déposé jeudi une dénonciation pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) contre le ministre israélien de l'économie et de l'industrie, Nir Barkat, présent au Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR), qu'ils accusent de crimes internationaux graves, relate «Le Courrier». Les plaignants lui imputent notamment le blocage de médicaments et de l'aide humanitaire à destination de Gaza et, dans ses fonctions passées de maire de Jérusalem, le soutien à l'expansion de la colonisation dans la ville. Le MPC a confirmé au journal procéder à l'examen de la dénonciation pénale, mais indique ne pas être en mesure de communiquer davantage pour le moment.

3 Genève attend le jugement des tireurs de la fusillade de Plainpalais

Le Tribunal criminel de Genève rend vendredi en fin d'après-midi son verdict dans le procès de la fusillade entre Bandidos et Hells Angels en mai 2022 dans un bar à Plainpalais, à Genève. Des peines de 8 et 15 ans de prison ont été requises pour les deux tireurs et de 15 et 20 mois avec sursis pour les deux autres protagonistes. Les avocats ont plaidé un acquittement presque total pour leur client.

4 Les victimes du «Constellation» réclament l'audition des responsables communaux

Plusieurs avocats représentant les victimes du tragique incendie du bar «Le Constellation» la nuit du Nouvel An à Crans-Montana (VS) ont demandé l'audition par la justice des représentants de la commune, rapporte vendredi la «Neue Zürcher Zeitung». L'enquête ouverte par le ministère public valaisan porte pour l'instant sur les exploitants du bar. Interrogée dans le journal, une mère d'une victime blessée demande que les responsables de la commune valaisanne fassent l'objet d'une enquête. Un avocat tessinois a même exigé l'extension de la procédure pénale à «tous les fonctionnaires de la commune de Crans-Montana», à ceux de l'ancienne commune de Chermignon, aujourd'hui fusionnée, ainsi qu'aux fonctionnaires cantonaux compétents.

